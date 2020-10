Anche se l’ultimo anno e mezzo è stato abbasta debole per questo titolo azionario, dopo i minimi di marzo abbiamo assistito a una performance di oltre il 90%. Ci si chiede, quindi, i nuovi massimi storici e le case d’affari che migliorano il rating fin dove spingeranno le quotazioni di Campari.

Recentemente, infatti, Morgan Stanley ha passato la raccomandazione del titolo da underweight a equal weight aumentando il prezzo obiettivo da 6,2 euro a 8,5 euro. La media delle raccomandazioni, invece, ha un consenso medio Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 10%. Anche la valutazione basata sul metodo dei multipli di mercato disegna uno scenario in cui Campari risulta essere fortemente sopravvalutato.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Ma come spiegare, allora, la forza del titolo Campari?

Alla base del suo successo in Borsa c’è una solida situazione finanziaria che permette alla società di realizzare una politica di acquisizioni molto aggressiva. Ad esempio, recentemente Campari ha acquisito il 49% l’ex start-up Tannico per la vendita on-line dei vini.

I nuovi massimi storici e le case d’affari che migliorano il rating fin dove spingeranno le quotazioni di Campari

Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 12 ottobre a 9,54 euro in rialzo del 1,87% rispetto alla seduta precedente.

Nel lungo periodo, dove il titolo non ha mai deluso i suoi investitori, la tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto e superato il suo I obiettivo di prezzo in area 8,02 euro. Ci sono, quindi, tutti i presupposto affinché le quotazioni raggiungano il II obiettivo di prezzo in area 11 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 14,03 euro per un apprezzamento di oltre il 50% dai livelli attuali.

La tendenza di lungo potrebbe invertire al ribasso nel caso di una chiusura mensile inferiore a 8,02 euro.