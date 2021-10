Molti capi che abbiamo nell’armadio perdono colore durante il lavaggio. Pertanto, ogni volta che li laviamo questi capi possono sbiadire sempre di più. Siccome la perdita di colore può danneggiare gli altri capi dobbiamo fare molta attenzione. Oggi vogliamo spiegare che non dobbiamo più temere quando laviamo questi vestiti. Infatti, i nostri capi non perderanno più colore dopo aver scoperto questi 4 sorprendenti trucchetti.

Abbiamo già spiegato come trattare i capi scuri e non avere mai più capi neri sbiaditi con questi semplici trucchi.

Oggi invece sveleremo dei semplici rimedi casalinghi e naturali per lavare a mano e in lavatrice. In questo modo potremo risparmiare molti soldi usando soltanto prodotti che molti hanno in dispensa.

Se abbiamo comprato una nuova maglietta o un altro capo che stinge parecchio, non dobbiamo temere. Possiamo comunque lavarlo in lavatrice adottando qualche piccolo accorgimento.

Il primo rimedio della nonna è il pepe nero. Il pepe nero è una spezia molto utilizzata anche in ambito domestico. Questa spezia è capace di rimuovere residui di detersivo dai capi e di bloccare la perdita di colore durante il lavaggio.

Per farlo possiamo aggiungere un cucchiaio di pepe nel cestello della lavatrice. Laviamo i capi a basse temperature perché il calore è ciò che favorisce maggiormente la perdita di colore.

In alternativa, aggiungiamo il pepe in grani in una bacinella se vogliamo lavare il capo a mano. Lasciamolo in ammollo per almeno 30 minuti in acqua fredda e successivamente procediamo al lavaggio.

Sale grosso

Usiamo il sale per fissare il colore dei nostri capi appena comprati. Anche in questo caso, possiamo usare questo rimedio sia per lavare a mano, sia in lavatrice.

Se laveremo a mano, lasciamo a bagno il nostro capo in acqua fredda insieme ad una manciata di sale grosso. Se invece useremo la lavatrice mettiamo il sale grosso nel cestello ed avviamo il ciclo di lavaggio più adatto.

Aceto

Se vogliamo evitare che i nostri vestiti perdano colore, possiamo usare l’aceto bianco. Infatti, l’aceto oltre a fissare i colori è anche in grado di ravvivarli. Quindi aggiungiamo 4 cucchiai di aceto ad una bacinella d’acqua per risolvere il problema.

Lasciamo il capo d’abbigliamento a bagno per almeno un’ora, sciacquiamolo e procediamo al normale lavaggio con un detersivo.

Bicarbonato e alloro

Forse non tutti sanno che l’alloro impedisce ai capi di sbiadire. Per ottenere un risultato ancora più efficace usiamolo insieme al bicarbonato.

Tutto ciò che dovremo fare sarà far bollire una pentola d’acqua. A questa aggiungeremo una decina di foglie di alloro e 50 grammi di bicarbonato. Facciamo intiepidire l’acqua e trasferiamola in una bacinella insieme al capo interessato. Lasciamolo in ammollo per tutta la notte, dopodiché potremo lavarlo in sicurezza in lavatrice.