I nostri animali hanno paura del rumore dei botti di Capodanno? Ecco come proteggere cani e gatti

Gli animali sono terrorizzati dai rumori intensi come quelli causati dai botti e dai petardi caratteristici della notte di San Silvestro. Ecco cosa fare con i nostri animali quando ci sono i botti di Capodanno. Con questo articolo scopriremo come comportarci e gli errori da non fare con i nostri cani e gatti. Piccoli trucchi e abitudini ci aiuteranno a tenere gli animali tranquilli e al sicuro anche durante le notti dei festeggiamenti.

Il Natale è ormai alle nostre spalle, ma ci aspettano altri giorni di festeggiamenti. Chi convive con degli animali domestici impara a conoscere subito i loro comportamenti. Nonostante ciò, a volte è davvero difficile capire perché si comportano in un certo modo.

Avremo senz’altro notato che gli animali vivono con paura e angoscia la notte di Capodanno. Ammettiamolo: certe volte alcuni botti sono molto forti e possono spaventare anche noi.

Oggi spiegheremo perché cani e gatti hanno tanta paura e che cosa fare per aiutarli a vivere con serenità anche la notte più lunga dell’anno.

I nostri animali hanno paura del rumore dei botti di fine anno: scopriamo gli errori da non fare

Cani e gatti possiedono un udito particolarmente sviluppato e sensibile ai rumori intensi. Gli animali hanno bisogno della nostra presenza per sentirsi al sicuro. Pertanto, cerchiamo di tenerli con noi anche se abbiamo la casa piena di amici e parenti. Evitiamo di rinchiuderli in una stanza: cani e gatti si sentiranno soli e avranno ancora più paura.

Cerchiamo di coinvolgere gli animali durante la serata facendoli giocare e coccolandoli. In questo modo riusciremo a distrarli e presteranno meno attenzione ai botti.

Infine, se durante lo spettacolo pirotecnico i nostri animali si rifugiano in un posto sicuro in casa, seguiamoli senza obiettare. Il luogo da loro scelto li fa sentire al sicuro ed allontanarli non farebbe altro che spaventarli ulteriormente.

Come preparare la casa e i nostri animali alla notte di Capodanno

Prima che faccia buio, mettiamo in sicurezza la casa. Chiudiamo per bene finestre, porte, tapparelle e persiane. In questo modo, eviteremo che gli animali domestici possano fuggire e queste barriere aiuteranno ad attutire i rumori forti.

Se il nostro animale non possiede uno strumento di riconoscimento come un microchip o una medaglietta con nome e numero di telefono, provvediamo immediatamente. In questo modo dormiremo sonni tranquilli.

Programmiamo una passeggiata con il nostro cane qualche ora prima della cena, in modo da non farlo uscire durante i festeggiamenti.

Infine, possiamo provare a usare con i nostri gatti i fiori di Bach, noti per le loro proprietà calmanti e antistress. Prima di agire però, consultiamo sempre il nostro veterinario di fiducia.

Altri consigli utili per calmare i nostri animali domestici

I nostri animali hanno paura del rumore dei botti e dei petardi durante la notte di San Silvestro? Cerchiamo di creare delle associazioni positive. Al momento dei fuochi di artificio, oltre alle coccole, premiamo l’animale con qualche crocchetta extra o un cibo che ama particolarmente. Questo li aiuterà a vivere con minore ansia il momento.

Infine, per tranquillizzare gli amici pelosi teniamo le luci di casa accese. Inoltre, accendiamo la TV con un bel film oppure mettiamo una compilation con musica ad hoc per gli animali. Ogni elemento di distrazione sarà utile a tenere occupati i nostri animali da compagnia.