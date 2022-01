I nati sotto questi segni farebbero meglio a rimanere a letto la prossima settimana, la fortuna non sarà dalla loro parte

Quante volte capita di svegliarsi la mattina e pensare che la giornata sia iniziata proprio con il piede sbagliato? Magari è solo una sensazione, ma la sfortuna sembra perseguitarci fin da quando ci alziamo. Eppure non c’è niente di diverso, niente di strano rispetto al solito o magari sono le Stelle che ci suggeriscono di non osare ed evitare rischi.

Certo, l’oroscopo non è garanzia di precisione ed è bene sapere che si tratta di un gioco, divertente e innocuo se non ci si lascia coinvolgere. Però, non c’è niente di male a leggere cosa prevedono gli astri per i prossimi giorni. Perciò, è opportuno sapere che i nati sotto questi segni farebbero meglio a rimanere a letto la prossima settimana perché la fortuna non è decisamente dalla loro parte.

Occhio a Toro, Vergine, Bilancia e Scorpione

I segni che vivranno giornate nere sono il Toro, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Iniziamo in ordine seguendo lo zodiaco: il primo segno è, dunque, il Toro, con i nati dal 21 aprile al 20 maggio. In amore è stato un periodo non facile e bisogna fare attenzione a vecchi discorsi rimasti in sospeso. Le polemiche sono dietro l’angolo, perciò meglio non lanciarsi subito in nuovi rapporti.

Venere vi sorride, ma è comunque una settimana complicata. Sul lavoro, però, la situazione è migliore: le discussioni saranno floride, ma non bisogna lasciarsene impantanare. Ricordatevi di fare tutto con calma e senza ansia.

La Vergine dovrà affrontare l’opposizione di Giove e confrontarsi con qualche tradimento indesiderato. Nel caso, lasciate andare chi vi ha ferito. Non fatevi bloccare in situazioni spiacevoli e lasciate maturare le nuove storie. Attenzione a un ritorno inaspettato di un ex.

Al lavoro dovrete imparare a gestire l’equilibrio tra l’aspetto professionale e famigliare. Rinviate tutti gli incontri che vedono rinnovi di contratti. Nel fine settimana aspettatevi un calo di energie e di fortuna.

Bilancia anche dovrà stare attenta alla contrarietà di Venere in amore. Combattete, ma attenzione alle storie clandestine. Sul lavoro, invece, potrebbe nascere qualche complicazione di troppo e soprattutto domenica dovete aspettarvi qualche fastidio che andrà risolto appena rientrati in ufficio. L’inizio settimana sarà poi sicuramente migliore.

Infine, ecco cosa prevedono gli astri per lo Scorpione. Questo è il momento di abbandonare certe presenze ingombranti nella vostra vita e dedicarvi a nuove conoscenze. La verità è che, però, neanche voi sapete bene cosa state cercando. Questa indecisione vi sta facendo impazzire, ma dovreste imparare a seguire il cuore. Attenzione alle questioni legali, questa settimana le cose non saranno rosee. Aspettate giovedì o venerdì e poi riprendete le vostre normali attività più sereni e concentrati di prima.