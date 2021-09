Il 12 febbraio 2021 è cominciato l’anno del Bue secondo il calendario lunare cinese, che finirà il nostro 1 febbraio 2022. Si tratta di un anno molto fortunato per i nati sotto il segno della Tigre e all’insegna della sfortuna per i Bue o Bufali.

C’è un segno che avrà un anno molto altalenante, ma che in inverno avrà una grande possibilità di trovare l’anima gemella. Si tratta del Maiale (o Cinghiale), il dodicesimo segno dello zodiaco cinese. Vi appartengono tutti coloro che sono nati nel periodo compreso tra le seguenti date:

16 febbraio, 1923 – 4 febbraio, 1924

4 febbraio, 1935 – 23 gennaio, 1936

22 gennaio, 1947 – 9 febbraio, 1948

8 febbraio, 1959 – 27 gennaio, 1960

27 gennaio, 1971 – 14 febbraio, 1972

13 febbraio, 1983 – 1º febbraio, 1984

31 gennaio, 1995 – 18 febbraio, 1996

18 febbraio, 2007 – 6 febbraio, 2008

5 febbraio, 2019 – 24 gennaio, 2020

Nello zodiaco cinese, per capire quale sia il proprio segno zodiacale bisogna guardare non il mese, ma l’anno lunare in cui si è nati. A volte può però non bastare conoscere solo l’anno, siccome la nostra tradizione si basa sul calendario gregoriano, che prevede un giorno fisso per il Capodanno.

I nati in questi anni avranno buone possibilità di trovare l’amore verso la fine dell’autunno secondo l’oroscopo cinese

Fino a questo momento l’anno potrebbe non essere stato tranquillo, ma pregno di alti e bassi. Con il termine dell’estate ha però inizio un periodo florido. L’importante è che non si perdano positività e speranza, che permetteranno di cogliere le buone occasioni ormai imminenti. Con l’arrivo dei primi freddi, tra ottobre e novembre, ci saranno diverse novità dal punto di vista amoroso. I nati sotto questo segno dovranno tenere gli occhi ben aperti e mettere da parte la timidezza: l’anima gemella potrebbe essere più vicina di quanto pensino. Il sostegno di amici e famiglia giocherà un ruolo molto importante in questo periodo. Potrebbero essere loro stessi a permettergli di incontrare la persona che gli farà battere il cuore.

Il periodo migliore sarà sicuramente quello compreso tra dicembre e i primi giorni di gennaio, un mese lunare ricco di possibilità di fare nuove amicizie. Dal punto di vista della carriera, il duro lavoro darà i suoi frutti, permettendo ai Maiali di guadagnare l’ammirazione dei propri colleghi. Qualche nuovo amico potrà proporgli offerte lavorative interessanti. Le relazioni con la famiglia e l’amore andranno avanti senza intoppi. L’anno si concluderà in meglio dopo una prima metà che non aveva fatto ben sperare.

Le caratteristiche dei nati sotto il segno del Maiale

Ora lo sappiamo: i nati in questi anni avranno buone possibilità di trovare l’amore verso la fine dell’autunno secondo l’oroscopo cinese. C’è chi potrebbe avere scoperto di appartenere a questo segno zodiacale da poco, se non addirittura in questo momento. Cerchiamo quindi di capire quali siano le caratteristiche che accomunerebbero i Maiali secondo lo zodiaco cinese:

sono compassionevoli e generosi;

quando si pongono un obiettivo fanno di tutto per portarlo al termine;

tendono difficilmente a chiedere aiuto quando sono in difficoltà;

affrontano le difficoltà a testa alta, stressandosi raramente;

hanno un forte senso della responsabilità;

sanno costruire ottimi rapporti con le altre persone, caratteristica che gli torna molto utile nella carriera;

in amore sono affettuosi e fedeli.

Quali sono le affinità migliori con il Maiale?

Secondo l’oroscopo cinese, i Maiali tendono ad avere una perfetta compatibilità amorosa con Capre, Tigri e Conigli. Possono essere buoni amici con i Draghi e con gli altri Maiali. Assolutamente da evitare partner Scimmie o Serpenti.