Le feste sono ormai agli sgoccioli e c’è bisogno di tornare in forma. Per restare in forma, si sa, è necessario fare dei sacrifici. Quello che vogliamo proporre oggi è un dessert ipocalorico, ma molto buono: sono i muffin light senza burro con sorpresa. Essendo senza burro sono senz’altro più leggeri e l’utilizzo dello zucchero di canna insieme alla cannella, ne conferisce un sapore più particolare. Vediamo dunque insieme come realizzarli.

Ingredienti

2 uova medie;

2 mele medie;

80 gr. di zucchero di canna;

125 gr. di yogurt bianco;

80 ml. di olio di semi;

220 gr. di farina 00;

10 gr. di lievito in polvere per dolci;

cannella q.b.;

12 cucchiaini di marmellata di pesche.

Preparare i muffin

Accedere il forno a 180 gradi ventilato. Nel frattempo, in una ciotola, mettere la farina setacciata, il lievito per dolci, la cannella e mescolare. In una ciotola a parte, rompere le uova ed incorporare lo zucchero di canna con una frusta elettrica. Aggiungere al composto anche l’olio di semi e lo yogurt. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, unire il composto liquido con quello di farina, lievito e cannella versandolo poco alla volta per evitare i grumi mescolando con una frusta. Quando il composto sarà perfettamente amalgamato, sbucciare e tagliare a cubetti le mele ed unirle al resto (lasciarne da parte qualche cubetto per ricoprire i muffin). Farlo delicatamente con l’aiuto di una spatola.

Preparare una placca da forno e versare il composto ottenuto nei pirottini per muffin riempiendoli per non oltre i due terzi. Una volta riempiti, aggiungere l’effetto sorpresa, ovvero un cucchiaio di marmellata di pesche per ogni muffin e ricoprire con qualche cubetto di mela. Infornare per circa 20 minuti e non appena saranno pronti, lasciare raffreddare prima di sformarli. Ecco pronti per essere serviti i muffin light senza burro con sorpresa.

