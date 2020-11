“Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Quante volte lo abbiamo sentito? E se al posto della mela ci fosse un buon bicchiere di vino? Sembra impossibile vero? Eppure non lo è.

Le qualità di vino ormai sono tantissime: rossi, bianchi, rosati, passiti, dolci, secchi, ecc. Ma la sua caratteristica di soddisfare e allettare i nostri palati non è l’unica qualità che possiede. Al contrario sembra che il vino possegga molteplici benefici sia per il nostro corpo sia per la nostra mente. Scopriamo quindi assieme i motivi per sostituire la mela quotidiana con un bicchiere di vino.

Peso, cuore e altri vantaggi fisici

Può sembrare incredibile, ma un bicchiere di vino al giorno può aiutare a perdere peso. La dose però non deve eccedere, o potremmo gonfiare ottenendo quindi l’effetto contrario. Tuttavia una piccola dose di vino può davvero portare benefici in questo senso. Una ricerca della Harvard Medical School ha infatti dimostrato che l’etanolo contenuto nel vino aumenta la frequenza cardiaca. Questo a sua volta stimola il metabolismo, con benefici sul peso. Ovviamente ciò funziona nel contesto di una vita equilibrata, in cui sono contemplati anche pasti sani e dell’attività fisica.

La buccia degli acini d’uva rossa inoltre contiene un’alta concentrazione di resveratrolo. Questa sostanza sembra avere effetti positivi sul colesterolo, sui vasi sanguigni e sulla pressione, con risvolti vantaggiosi anche per la salute del cuore.

Le sue proprietà antiossidanti permettono alla pelle di rimanere giovane, con benefici anche sul cervello e sulla memoria. Sembra infatti che bere vino aiuti a prevenire le malattie neurodegenerative e le forme di demenza.

Il suo consumo aiuta anche a prevenire le infezioni di denti e gengive. Tutto questo ovviamente si può ottenere sempre nell’ambito di un consumo moderato e controllato.

Vantaggi psichici e avvertenze

I motivi per sostituire la mela quotidiana con un bicchiere di vino non sono però finiti qui. Infatti non si devono contemplare solo i benefici fisici, ma anche quelli psichici. Sono infatti indubbi i vantaggi sull’umore e sul benessere psichico. Il vino permette di rilasciare un’alta dose di endorfine, le cellule del buon umore, che ci faranno sentire disinvolti e tranquilli. Il vino inoltre, più di qualsiasi altra bevanda, favorisce l’amicizia e la convivialità, aspetti fondamentali per la vita sociale di cui abbiamo bisogno.

Bisogna però fare estrema attenzione. Il vino è ovviamente sconsigliato a tutti coloro che soffrono di patologie epatiche e cardiache, e anche alle donne incinte. La dose consigliata per gli altri è di un bicchiere di circa 150-200ml. Se si eccede di questa dose i danni potrebbero essere maggiori dei benefici: problemi a cuore e fegato, ubriachezza e dipendenza.

Quindi i motivi per sostituire la mela quotidiana con un bicchiere di vino sono certamente molti, ma il bicchiere deve essere davvero solo uno.