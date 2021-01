I motivi per puntare sul rame e le aziende collegate alla sua estrazione sono molteplici e cercheremo di riassumerli in questo report.

Partiamo da un dato di fatto. La richiesta di rame nei prossimi anni aumenterà sempre di più e l’offerta non riuscirà a seguire la domanda.

Il rame è il conduttore elettrico per eccellenza, ma non esiste un buon sostituto per i cavi di rame. Le auto elettriche richiedono quattro volte più rame dei veicoli con motori a combustione interna. I parchi eolici onshore sono quattro volte più intensivi di rame per megawatt rispetto alle centrali elettriche tradizionali. Certo si potrebbe utilizzare l’oro come conduttore, è molto meglio del rame, ma il costo non è competitivo.

Un altro aspetto non trascurabile è legato ai tempi necessari per aprire una nuova miniera per estrarre il rame. Mediamente sono necessari 10 anni, per cui nel caso di un rapido e forte aumento della richiesta, l’offerta non è in grado di seguire la domanda. La conseguenza immediata di questa situazione sarebbe un’esplosione al rialzo dei prezzi.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni per una crescita dei prezzi del metallo rosso che potrebbe avere conseguenze positive anche sui titoli dell settore come Rio Tinto, BHP Group, Newmont e altri ancora.

Ci sono, quindi, molti motivi per puntare sul rame e le aziende collegate alla sua estrazione.

Analisi grafica e previsionale sul rame

Il rame (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a 3,556 dollari in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso la settimana in ribasso dell’1,93%.

Come si vede dalle proiezioni in corso sul time frame mensile e trimestrale, il rame è impostato al rialzo e tutti gli indicatori sono concordi nel sostenere il rialzo il corso. Le quotazioni del rame, quindi, sono dirette verso area 6 dollari con un interessante potenziale di apprezzamento.

I rialzisti dovrebbero incominciare a preoccuparsi nel caso o di chiusure mensili inferiori a 3,28 dollari oppure nel caso di un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Time frame trimestrale