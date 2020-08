I motivi per puntare su un titolo che promette un rialzo di circa il 150% nelle prossime settimane.

Stiamo parlando di Neosperience un titolo che nelle ultime quattro sedute ha visto le sue quotazioni apprezzarsi di oltre il 40%. Qualcuno potrebbe pensare che è poco se si pensa che nell’ultimo anno ha perso circa il 40% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato oltre il 20%.

Tuttavia i motivi per puntare su un titolo che promette un rialzo di circa il 150% nelle prossime settimane sono molteplici.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Incominciamo dalla raccomandazione dell’unico analista che copre Neosperience e che vede una sottovalutazione di circa il 90% rispetto ai livelli attuali.

Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 65% circa.

L’aspetto più interessante, però, è la solida posizione finanziaria che sta permettendo alla società di espandere il suo perimetro di interesse mediante acquisizioni che puntano al rafforzamento del business societario.

I motivi per l’acquisto di Neosperience sono supportati dall’analisi grafica e previsionale?

Neosperince (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 12 agosto a 6,17€ in rialzo del 9,59% rispetto alla seduta precedente.

Qualora la settimana dovesse chiudere su questi livelli avremmo un potente segnale rialzista, supportato anche dal BottomHunter, che proietterebbe al rialzo la tendenza in corso con primo obiettivo in area 8,043€ e a seguire in area 11,584€ e 15,14€. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un rialzo che ha un potenziale rialzista di circa il 150%. Da notare che anche nello scenario in cui venga raggiunto solo il primo obiettivo il rialzo sarebbe di circa il 30% rispetto ai livelli attuali.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo cui abbiamo assistito nei giorni scorsi possa continuare ancora.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,53€ metterebbe in discussione lo scenario rialzista.

Sul time frame settimanale la tendenza è rialzista e gli obiettivi riproducono esattamente quanto ottenuto sul settimanale.

Approfondimento

Dove sono diretti i mercati dopo questa nuova accelerazione?