Orsero è un titolo azionario che non ha subito affatto l’impatto del lockdown passato e si appresta ad affrontare con le armi affilate anche l’eventuale nuova serrata conseguenza della seconda ondata della pandemia.

I motivi per cui va la pena comprare (quasi) subito questo titolo azionario sono molteplici e i nostro Esperti li discutono in questo articolo. Il “(quasi)” è elemento dubitativo che, come vedremo deriva dall’analisi grafica e previsionale.

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Il primo semestre 2020 si è chiuso con ricavi a 520,8 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto al 30 giugno dell’anno precedente, ed Ebitda a 23,5 milioni di euro (+ 22% rispetto al primo semestre 2019). Inoltre la società, dopo l’acquisizione della siciliana Moncada, si appresta a espandersi anche in Francia e Spagna sempre attraverso una campagna di acquisizioni.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy. comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 31,9% alla chiusura del 23 ottobre. Se, invece, si confronta il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow) con le attuali quotazioni ci si ritrova con un titolo sottovalutato del 26,7%.

Anche l’analisi che utilizza la valutazione in termini dei multipli degli utili ci restituisce un titolo sottovalutato di circa il 60%.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per comprare subito azioni Orsero. Avendo, quindi, illustrato i motivi per cui va la pena comprare (quasi) subito questo titolo azionario, andiamo a spiegare le motivazioni alla base del “(quasi)”.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Orsero

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 23 ottobre a quota 5,82 euro in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, nel breve e medio periodo la tendenza in corso è ribassista. Nel lungo, invece, è rialzista.

È proprio questa debolezza nel breve/medio periodo che ha indotto i nostro esperti a scrivere il “(quasi)” e a frenare su un acquisto immediato delle azioni Orsero.

Da un’attenta analisi delle tendenza in corso, quindi, si consiglia di attendere che il supporto in area 5,5 euro venga testato e regga all’urto ribassista. In questo caso si potrebbe pensare di entrare al rialzo su Orsero. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 4,76 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 4,01 euro.

Da notare che la rottura di area 4,76 euro potrebbe avere forti implicazioni anche sul time frame settimanale. Una settimana con chiusura inferiore a 4,5 euro, infatti, farebbe precipitare le quotazioni fino in area 2,5 euro.

Nel lungo periodo, invece, solo una chiusura mensile inferiore a 4,99 euro farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Un titolo azionario sottovalutato del 30% e consenso medio Buy da non comprare subito