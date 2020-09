Azimut Holding è una società molto interessante, ma i motivi per cui un titolo sottovalutato del 30% e con giudizio Buy non è da comprare subito sono altrettanto interessanti e saranno l’oggetto di questo articolo.

Nelle ultime settimane il titolo ha collezionato una serie di raccomandazioni Buy da parte degli analisti che hanno altresì confermato la sottovalutazione del 30% rispetto alle attuali quotazioni. Questo ottimismo, però, non è supportato dal confronto con il fair value. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato di circa il 20%.

Questa indecisione che circonda il titolo è confermata quando si utilizzano il PE e il PEG. Nel primo caso, infatti, Anima Holding è fortemente sottovalutata, nel secondo, invece, è fortemente sopravvalutato.

Quali sono allora i motivi per cui un titolo sottovalutato del 30% e con giudizio Buy non è da comprare subito? La risposta arriva dall’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Anima Holding

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 4 settembre a quota 3,654 euro in ribasso dell’1,35%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e ormai non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 3,5834 euro. Su questo livello si decideranno le sorti di breve termine del titolo. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello farebbe accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 3,1049 euro. Viceversa, in caso di tenuta del supporto le quotazioni potrebbero rimbalzare e il rimbalzo trasformarsi in inversione di tendenza nel caso di chiusure giornaliere 2,6295 euro.superiori a 3,8763 euro.

La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 2,6295 euro.

Time frame settimanale

Che non sia un buon momento per comprare si evince anche dall’analisi del time frame settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 3,9754 euro della precedente proiezione rialzista e hanno iniziato, come da attese, a ritracciare. Al momento, quindi, è in essere una proiezione ribassista (linea continua) che non ha ancora espresso a pieno la sua forza. Solo una chiusura settimanale inferiore a 3,3603 euro farebbe accelerare le quotazioni verso area 1,6293 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare, qualora raggiunto, un ottimo punto di ingresso per investimenti di lungo periodo.

I rialzisti potrebbero riprendersi solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 3,9754 euro.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma ha trovato un valido ostacolo nel I obiettivo di prezzo in area 4,0851 euro. Dopo tre mesi di fallimenti, infatti, le quotazioni hanno preso a scendere e potrebbero farlo fino in area 3,2434 euro. La mancata tenuta di questo livello potrebbe aprire le porte a un’ulteriore discesa verso area 2,7099 euro. Questo supporto segna lo spartiacque tra il semplice ritracciamento tecnico e l’inversione di tendenza.

Da notare che questo livello ha un ruolo molto importante anche sul settimanale. La sua mancata tenuta, infatti, farebbe precipitare le quotazioni fino in area 1,6293 euro.

Come strategia di medio/lungo termine, quindi, si potrebbe pensare a un acquisto in area 2,71 euro con stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a 2,709 euro.

