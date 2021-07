Molti attendono la pensione con ansia, per usufruire del meritato riposo dopo anni di lavoro, e semmai di sveglie mattutine e di sacrifici.

La pensione è vista come un traguardo da raggiungere, e chi può cerca di arrivarci anche in anticipo.

Quando si arriva a questo traguardo, molti si accorgono che in realtà non è poi così salutare.

Ora chiariremo cosa intendiamo e i questo articolo andiamo a spiegare i motivi per cui sarebbe importante per la nostra salute non andare in pensione.

Nel sessantaquattresimo congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) tenutasi a Roma, gli specialisti hanno affermato che: ‘andare in pensione fa male alla salute, lavorare stanca, ma protegge corpo e mente.’

Ecco i motivi per cui sarebbe importante per la nostra salute non andare in pensione

Inoltre, è emerso che entro i primi due anni dal momento in cui si va in pensione, la possibilità di incorrere in patologie cardiache aumenta tra l’1 e il 2%. Oltre all’ansia e alla depressione, il ricorso a medici e a visite specialistiche.

Andare in pensione anticipata, quando si ha forza e salute, fa male non solo alla salute, ma anche alla società.

A parte le persone che hanno iniziato in età giovanile, coloro che hanno svolto lavori usuranti o chi è malato, la pensione può rendere le persone più deboli e ci si ammala di più.

Raggiunto questo traguardo in molti ritengono di sentirsi inutili, si ha un peggioramento psicologico e fisico sul modo di sentirsi. Ci si sente non più coinvolti nella vita sociale, fuori da tutto e quindi emarginati.

Durante il congresso è emerso, che i pensionati con meno reddito e meno risorse culturali, sono maggiormente colpiti. Andando in pensione, in molti si ritrovano con meno reddito, tanto da non potersi permettere neanche le cure mediche di cui hanno bisogno.

E allora cosa fare?

Poiché in pensione prima o poi ci vanno tutti, la soluzione migliore è prepararsi in modo adeguato.

Il modo migliore è tenersi impegnati in nuove occupazioni oppure dedicarsi a degli hobby. Qualche esempio? Iscriversi a dei circoli ricreativi, a dei corsi di ballo o a gruppi di viaggio.