I motivi per cui questo titolo azionario spesso trascurato potrebbe dare ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Rialzo del 180% in arrivo?

I motivi per cui questo titolo azionario spesso trascurato potrebbe dare ottime soddisfazioni ai suoi azionisti sono molteplici. Sogefi è un titolo del settore auto che ha presentato conti al 30 giugno con ricavi per 519,5 milioni di euro(-31,2% a cambi costanti). Tuttavia ha avuto un andamento leggermente migliore del mercato, se si considera che il settore auto ha segnato un calo del 33,2%.

Se poi si considerano le raccomandazioni degli analisti, vediamo che il titolo è sottovalutato di circa il 12% con un giudizio Hold che tiene in conto, probabilmente, dell’incertezza che caratterizza tutto il settore.

La sottovalutazione si evince anche dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le quotazioni attuali. Più importante è la sottovalutazione, circa del 50%, che si evince utilizzando il Price to Book ratio.

I motivi per cui questo titolo azionario spesso trascurato potrebbe dare ottime soddisfazioni ai suoi azionisti: l’analisi grafica e previsionale vede fino a un massimo rialzo del 180%

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 31 agosto a quota 0,912 euro in ribasso del 1,72% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve termine, time frame giornaliero, a tendenza in corso è ribassista e la chiusura del 31 agosto, sotto l’importantissimo supporto in area 0,912 euro (I° obiettivo di prezzo), potrebbe far accelerare al ribasso la tendenza in corso verso gli obiettivi indicati in figura.

D’altra parte, però, la chiusura di agosto ha dato un importante segnale rialzista sul time frame mensile. La chiusura, infatti, è stata superiore alla resistenza in area 0,8895 euro che segna il primo importante traguardo verso il cammino rialzista che porta in area 1,2929 euro. L’obiettivo successivo, poi, si trova in area 1,9582 euro (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo di lungo periodo si trova in area 2,6199 euro il cui raggiungimento porterebbe a una performance superiore al 180%. Ovviamente questo scenario verrebbe meno da una chiusura mensile inferiore a 0,8895 euro.

Prestare, quindi, attenzione a Sogefi in ottica di lungo periodo. Nel breve, invece, aspettare che si inverte al rialzo la tendenza ribassista in corso.

