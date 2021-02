Quando si entra nel mondo del lavoro, è sempre di grande aiuto sapere, specialmente se si è appena laureati, quali possono essere i lavori più pagati. In particolare, è utile se non si è ancora deciso quale carriera intraprendere.

In Italia, tra i lavori più pagati sono da segnalare quelli che rientrano nella categoria nuove professioni all’interno del mercato digitale. I motivi per cui questi sono i lavori più pagati in Italia sono dovuti, da un lato all’alto tasso di specializzazione.

Dall’altro, vi è la grande domanda da parte delle aziende che cercano professionisti del settore che però, ad oggi, non sono molti. Bisogna tenere presente, inoltre, che fra i motivi per cui questi sono i lavori più pagati in Italia vi sono altri fattori.

In particolare ci si riferisce al fatto che sono professioni molto giovani e fino ad oggi non esistevano. Per cui è evidente che manca ancora un percorso formativo ben standardizzato.

I principali lavori nel settore digitale

Poiché non vi è un percorso di formazione ben definito, per alcune di queste professioni non serve la laurea. Basta avere delle conoscenze tecniche approfondite ottenute tramite corsi professionali. Fra queste professioni ricordiamo l’e-commerce manager, professione in crescendo grazie all’aumento esponenziale del commercio online.

Poi abbiamo l’user experience designer, una figura professionale che lavora a stretto contatto con i programmatori ed il web designer. Tra i lavori più pagati troviamo anche quello denominato affiliate marketing manager.

Questa figura professionale ha il compito di gestire ed ottimizzare le campagne pubblicitarie aziendali coordinando i loro database e siti web. Proseguendo, possiamo trovare il seo specialist.

È una figura le cui competenze riguardano le tecniche per far si che un sito web possa comparire fra i primi risultati nei motori di ricerca. Inoltre, possiamo ritrovare nella categoria nuove professioni, anche il web developer fra i più ambiti del momento poiché svolge il compito di sviluppare applicazioni web.

Il programmatore Java e il growth hacker

Il programmatore Java è anche fra quelle professioni all’interno del mercato digitale ben retribuita. Ha una conoscenza approfondita nei linguaggi informatici, svolge il compito di gestire e sviluppare siti web, applicazioni mobile e videogiochi. Infine, fra le nuove professioni nell’ambito digitale, ritroviamo il growth hacker.

Questa è una figura professionale mista poiché si occupa di svariate mansioni. In particolare sia di marketing, sia di programmazione che di design con l’obiettivo di definire strategie per far crescere l’azienda in cui lavora.