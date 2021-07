Ogni tanto è del tutto normale cambiare telefono perché rotto o anche solo rallentato oppure non più nuovissimo. Molti commettono l’errore di comprarne uno nuovo, ma come spiegheremo sulle pagine di ProiezionidiBorsa ecco i motivi per cui quando si rompe il cellulare tutti dovrebbero comprarne uno di seconda mano.

È più economico

I telefoni di seconda mano costano meno degli altri per il solo fatto di esserlo. Sui siti Internet addirittura si possono trovare a circa la metà del prezzo di vendita. I telefoni di seconda mano non sono necessariamente vecchi, anzi possono talvolta essere praticamente nuovi. Molte persone, infatti, tendono a cambiare modello di telefono con estrema facilità, perciò poi mettono in vendita telefoni quasi nuovi.

È più sostenibile

Dal punto di vista dell’impatto ambientale, comprare un telefono di seconda mano è estremamente più sostenibile che acquistare un telefono nuovo. Da un lato, infatti, questo gesto impedisce che si smaltisca un dispositivo ancora funzionante, dall’altro che non ne sia finanziata la produzione di un altro. Inoltre, oltre che dal punto di vista ambientale, comprare un cellulare di seconda mano lo è anche da quello solidale. Questa scelta eviterà infatti lo sfruttamento di persone che, perché i nostri telefoni siano come sono, ipertecnologici e relativamente economici, sono costrette a lavorare in condizioni di miseria.

C’è un periodo di prova

Infine ecco l’ultimo motivo. Quasi sempre i telefoni di seconda mano hanno una garanzia di uno o due anni (dipende dai siti), ma anche un periodo di prova di circa due settimane. Scaduto questo, una persona può decidere di tenere il suo acquisto così come di restituirlo, senza dare ulteriori giustificazioni.

Questi erano i principali motivi per cui quando si rompe il cellulare tutti dovrebbero comprarne uno di seconda mano. Il consiglio è di provare almeno una volta ad avere un telefono di seconda mano, e di capire se è una soluzione adatta o meno a sé.