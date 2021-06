È capitato a tutti pianificando il proprio programma di allenamento, di chiedersi se sia un bene fare esercizi tutti i giorni oppure no. I pareri in merito a volte sono discordanti. Si parla molto di allenamento quotidiano ma anche di pause per il necessario riposo. Come facciamo a decidere come organizzare l’attività sportiva durante la settimana?

I benefici dell’allenamento

Un allenamento frequente e costante ha importanti benefici sulla nostra salute psicofisica. I principali sono:

a) brucia calorie;

b) tonifica;

c) migliora la coordinazione e la flessibilità;

d) stimola la produzione di serotonina, donandoci benessere;

e) ci abitua ad un corretto stile di vita.

Va da sé che l’allenamento va sempre regolato in base all’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere. Inoltre vanno tenuti conto fattori come l’età, lo stato di salute e l’abitudine all’attività fisica.

I motivi per cui non allenarsi tutti i giorni è meglio, fa bene al corpo e alla mente e rende felici

Una volta tenuto conto di tutti i fattori sopra citati, è bene sapere che l’allenamento programmato tutti i giorni potrebbe portare a carichi di stress eccessivi. Vediamo quali:

a) cedere alla tentazione di allenarsi troppo per ottenere prima i risultati sperati. Si rischia di rinunciare durante il percorso;

b) allenarsi tutti giorni se non si è adeguatamente preparati per farlo, porta senso di stanchezza e stimola la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. In questo modo si vanifica totalmente uno dei principali effetti benefici dell’attività sportiva;

c) lo stress fisico a cui ci si sottopone, potrebbe aumentare il rischio di infortunio.

Pertanto se stiamo passando da una vita sedentaria ad una che prevede una pratica sportiva, proviamo la giusta via di mezzo: lo sport tre volte a settimana. Questo permetterà al corpo di abituarsi gradatamente. Il metabolismo ricomincerà a funzionare a dovere e saremmo più motivati nel proseguire poiché non lo vivremmo più come un momento impegnativo e stressante. Inoltre avremo tempo per riposarci.

Il suggerimento da seguire tutti i giorni

Quello che possiamo fare per mantenere uno stile dinamico nella quotidianità è svolgere questo tipo di attività:

a) una passeggiata di almeno 15 minuti al giorno a passo sostenuto rinforza le gambe e migliora la circolazione sanguigna;

b) andare in bicicletta: pedalare per 30 minuti fa benissimo all’ossigenazione del sangue e da un valido contributo al dimagrimento;

c) ballare: muovere il corpo a tempo di musica mette di buon umore poiché è divertente. Scarica la tensione nervosa accumulata, rilassa e tonifica tutti i muscoli del corpo. Se lo si fa col partner, migliora decisamente il rapporto di coppia.

Abbiamo visto i motivi per cui non allenarsi tutti i giorni è meglio, fa bene al corpo e alla mente e rende felici.