I motivi per cui l’inflazione fa paura ai mercati. Cosa dicono gli analisti

I prezzi al consumo sono tornati ad essere uno dei primi interessi degli operatori finanziari. In realtà sono diversi i motivi per cui l’inflazione fa paura ai mercati. Soprattutto quelli statunitensi dove il rialzo si è visto con maggiore forza. Dall’altra parte dell’oceano, un primo indizio si è avuto prima con il rincaro di alcune materie prime, su tutti energia e alimentari intravisto già a gennaio. Successivamente anche con l’impennata dei rendimenti sui tassi di interesse statunitensi.

Le speranze delle vaccinazioni

Intanto, in Europa, i numeri sui primi risultati delle vaccinazioni di massa stanno regalando qualche soddisfazione e qualche speranza. Infatti sembra che nelle zone dove c’è stata una somministrazione capillare ed estesa, i nuovi contagi siano crollati anche della metà. Il che ha permesso, soprattutto agli operatori di mercato, di guardare oltre e parlare di ripresa economica. Ma le prospettive di una ripresa potrebbero anche portare ad un aumento dei prezzi al consumo. Per frenare i quali potrebbe essere necessario zavorrare il valore del denaro aumentando i tassi. Un trend che, dopo anni di agevolazioni e politiche ultra accomodanti, sarebbe una doccia fredda anche per i piccoli investitori oltre che per i consumatori.

Tra i motivi per cui l’inflazione fa paura ai mercati, quindi, anche quello di un andamento della finanza che, come è noto, non corrisponde a quello dell’economia reale. Ancora di più se il crollo economico è stato talmente grande da rasentare la depressione mondiale.

I motivi per cui l’inflazione fa paura ai mercati

La pandemia ha registrato, tra le sue tante conseguenze, anche una meno nota, sull’inflazione. Il costo della vita potrebbe essere il nuovo market driver da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Infatti il ciclone Covid ha distorto le norme che regolavano l’andamento dei prezzi al consumo. Paradossalmente il problema nasce da una ripresa che potrebbe essere anche più veloce del previsto con la conseguente impennata dei prezzi.

Semplificando il concetto, la prima conseguenza potrebbe essere quella di un aumento, magari anche anticipato, del costo del denaro. Aumento che potrebbe arrivare prima di una stabilizzazione effettiva dell’economia reale. Per capire i motivi per cui l’inflazione fa paura ai mercati bisogna ricordare che le grandi istituzioni finanziarie come, appunto, le Banche Centrali, hanno giocato un ruolo determinante per calmare le tempeste scatenatesi con la crisi dei subprime del 2009. Le varie BCE, FED, BoJ e BoE hanno avuto un peso sempre maggiore per quanto riguarda il riavvio del tessuto produttivo. Ma lo avranno anche adesso nel calmare le preoccupazioni. Cosa che sembra stiano già facendo.