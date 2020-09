I motivi per cui Intesa Sanpaolo potrebbe subire nelle prossime settimane una brusca battuta di arresto sono di natura squisitamente tecnica, ma anche dal punto di vista dei fondamentali le cose non sono messe benissimo

Se, infatti, andiamo a fare un’analisi delle 14 banche quotate a Piazza Affari e le organizziamo dalla migliore alla peggiore in base a un punteggio costruito considerando vari aspetti (dividendo, valutazione, utili passati e futuri, situazione finanziaria) ci rendiamo conto che Intesa Sanpaolo occupa l’undicesima posizione.

I principali fattori che penalizzano l’istituto bancario sono la valutazione (risulta essere sopravvalutata rispetto al settore di riferimento e al mercato italiano), la crescita passata degli utili e dei ricavi, ma anche le prospettive future.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Secondo l’analisi grafica quali sono i motivi per cui Intesa Sanpaolo potrebbe subire nelle prossime settimane una brusca battuta di arresto?

Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 9 settembre a 1,7 euro in rialzo dell’1,60% rispetto alla seduta precedente.

Scenario di breve periodo

La tendenza in corso è ribassista, ma da sei sedute le quotazioni sono contenute all’interno del trading range 1,74-1,80 euro. A questo punto la rottura del livello inferiore di questo intervallo potrebbe far accelerare al ribasso le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 1,65 euro. I successivi obiettivi al ribasso si trovano in area 1,386 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 1,1329 euro (III obiettivo di prezzo). La massima perdita cui potrebbe andare incontro il titolo, quindi, è del 30% circa.

Viceversa una chiusura superiore a 1,80 euro ci costringerebbe a calcolare gli obiettivi della nuova proiezione rialzista che possiamo stimare essere in area 2,4 euro nella sua massima estensione.

Scenario di medio/lungo periodo

Nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è saldamente rialzista e punta al raddoppio delle quotazioni. Un campanello d’allarme dovrebbe scattare solo nel caso di chiusura settimanali inferiori a 1,624 euro.

Da notare che le ultime settimane stanno mostrando un titolo debole che stenta a superare i primi ostacoli posti lungo il cammino rialzista. Per questo motivo si consiglia molta prudenza.

