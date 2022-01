I camini a pellet sono molto apprezzati e continuano ad avere negli ultimi anni un enorme successo.

Sono progettati per essere inseriti nello spazio del caminetto, e si caratterizzano da un focolare chiuso in cui c’è un apposito serbatoio dove è tenuto il pellet.

Quali sono i motivi per cui in molti scelgono il camino a pellet come riscaldamento alternativo ecologico?

Dispongono di una conclea che getta il combustibile all’interno del fuoco. Un sistema di ventilazione ad aria mescola il pellet e fa in modo che la combustione avvenga nel modo giusto.

Non richiedono l’installazione di una canna fumaria. Se però dovesse esserci mancanza di corrente elettrica, per far sì che i fumi di combustione vengano espulsi bene e per un funzionamento corretto e continuo del camino, la canna fumaria sarebbe necessaria.

A differenza dei tradizionali camini a legna, questi hanno bisogno della corrente elettrica per avviare il funzionamento.

Infatti, l’accensione del bruciatore avviene a corrente elettrica grazie ad una resistenza situata nel braciere.

Il camino a pellet può essere acceso e spento automaticamente impostando il telecomando, e lo stesso avviene con la temperatura.

Ecco i motivi per cui in molti scelgono il camino a pellet come riscaldamento alternativo ecologico

I vantaggi del camino a pellet

Questo metodo di riscaldamento usufruisce di un combustibile naturale: il pellet ricavato dagli scarti del legno vergine senza corteccia. Costa di meno rispetto ai combustibili fossili in quanto la resa termica è maggiore.

In oltre il pellet è altamente ecologico e pulito perché non contiene additivi e collanti, e rilascia una quantità minima di anidride carbonica.

Il camino a pellet riscalda e rende l’ambiente molto confortevole.

Il suo costo di gestione è basso in quanto il rendimento termico è alto e il pellet ha un prezzo moderato.

La sua pulizia è semplice e richiede poco tempo.