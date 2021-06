Quando si ha un animale domestico, c’è bisogno di una approfondita conoscenza dei suoi comportamenti; solo in questo modo inizieremo a capire il suo mondo. Una volta che iniziamo a capire, possiamo comunicare con lui e farci ascoltare, o comunque interagire. Più noi capiamo il mondo del nostro animale domestico, più è facile comunicare e il nostro legame si rafforza. È incredibile come accade. In particolare, nei cani questo è molto più visibile, perchè questi animali hanno un comportamento più chiaro di altri animali domestici.

Bisogna però partire dalle basi, da alcuni comportamenti del cucciolo, che potrebbero continuare anche in età adulta. Uno di questi è l’abitudine di masticare scarpe, ciabatte o calzini. Vediamo il motivo per cui il nostro amico a quattro zampe si comporta in questo modo.

I motivi per cui il nostro cane mastica le scarpe e come intervenire

Perché il nostro cane se la prende proprio con le scarpe, o con i calzini? Il motivo sta nel fatto che questi oggetti, o indumenti, conservano il nostro odore in maniera molto intensa. E come se non bastasse, sono invitanti per la morbidezza, per i lacci o altri materiali che per un cane possono essere molto interessanti.

Un primo motivo che fa si che il nostro cane mastichi le scarpe o ciabatte, è il fatto che potrebbe essere in fase di crescita. Infatti, in questo periodo i suoi denti da latte lasciano spazio ai denti definitivi. Per far passare il dolore, il cane tende a masticare qualche oggetto. Ci sono anche altre teorie però. Ad esempio, sembra che questa abitudine arrivi dal suo istinto da cacciatore. Quindi trovare un’oggetto con l’odore del padrone a terra significa un regalo da parte del capo branco, come un pezzo di carne che la madre porta ai cuccioli dopo la caccia.

Potrebbero però esserci altri motivi per questo comportamento, come ad esempio un sentimento di abbandono. In questo caso il cane che si sente abbandonato vuole tenere vicino un oggetto che gli faccia sentire l’odore del padrone.

Potrebbe anche essere che ci siano dei motivi più gravi, per questo è bene sempre consultare il veterinario.

Come intervenire quando il nostro cane ci mastica le scarpe

Questi erano i motivi per cui il nostro cane mastica le scarpe e ciabatte, ora vediamo come intervenire.

Se vogliamo che non mastichi più le nostre scarpe, dobbiamo applicare la regola a tutte le nostre calzature, e non solo ad alcune. Insegniamo al nostro amico a sostituire le scarpe con un gioco, e magari regaliamoli anche un bastoncino per i denti.