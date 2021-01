Quali sono i motivi per cui Geox nel 2021 potrebbe anche raddoppiare le quotazioni?

In data 25 novembre abbiamo raccomandato il titolo Geox (MIL:GEO) e da quel momento la salita è stata del 17,45% mentre il Ftse Mib è salito dello 0,20%. La società capitalizza attualmente 202 milioni di euro e crea, produce, promuove e distribuisce calzature e abbigliamento in diverse aree geografiche del Mondo. Prima di analizzare il titolo, però vogliamo dare un consiglio ai nostri Lettori. Dalle email che arrivano in redazione, ci rendiamo conto che il 98% non abbia la giusta prospettiva di cosa sia l’investimento azionario. Molti di voi cercano il titolo che salirà di più domani, o al massimo nella prossima settimana. Non sempre questa è un’impresa semplice. Il segreto per guadagnare in Borsa invece è un altro e ve lo spieghiamo in poche parole e concetti.

Ad ogni rialzo segue nel 100% dei casi un forte ribasso e a ogni forte ribasso, un forte rialzo. I ribassi durano in media al massimo 12/18 mesi, i rialzi fino a 36/50 mesi.

I ribassi sono in media fra il 15 ed il 25% ed i rialzi fra il 40 ed il 60%. Quando un mercato, tende a scendere oltre il 30% (anno 1929, anno 1987, anno 1998, anno 2000, anno 2008/2009) da quel momento in poi impiegherà di media 36/60 mesi per ritornare ai massimi ante crisi.

Investimento e gambling

Scegliere il titolo che salirà domani significa operare con il 90% di probabilità contrarie, mentre “assettare” il portafoglio sull’indice azionario mondiale diversificato in base al PIL, significa avere l’ 84% delle probabilità a favore. Queste probabilità si hanno quando si inizia un investimento a 10 anni e aumentano quando si compra sui ribassi. Il rendimento annuo medio è del 19% che diventa del 30 ed anche del 40% quando si compra sui ribassi come spiegato nel paragrafo precedente. Tutti coloro che passano di giorno in giorno, a volte di ora in ora , o di minuto in minuto, da un titolo all’altro, nel 98% dei casi sono destinati a durare poco.

Al trading fatto in questo modo si deve destinare poche risorse, perchè le probabilità di perdere sono elevatissime, C’è anche un altro modo di guadagnare ed è quello di “creare” un “giardino” di almeno 20 titoli diversi per settore da inserire nel momento di forte sottovalutazione, quando genereranno un segnale rialzista. Negli ultimi mesi e anni, abbiamo fatto questo, con appunto Geox, Saipem, Tenaris ed altri titoli.

I motivi per cui Geox nel 2021 potrebbe anche raddoppiare le quotazioni

Il titolo GEOX ha chiuso la giornata del 30 dicembre a 0,794. dopo che nel 2020 ha segnato il minimo a 0,45 ed il massimo a 1,228. Calcoliamo un fair value superiore ai 2 euro per azione. Fino a quando nei prossimi 3 mesi non verrà rotto al ribasso il supporto di area 0,64, il titolo punta nei successivi 12 mesi a 1,60 circa. Supporto di brevissimo a 0,728.

Si procederà per step.