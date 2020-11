Se ci si procura un trauma, tipo una caduta, un urto violento, i capillari situati nella zona periferica della pelle, si rompono e perdono sangue. Questo provoca la comparsa sulla pelle di una macchia rosso – violaceo oppure nero- blu.

Ecco i motivi per cui escono i lividi facilmente e come avere una veloce guarigione con i metodi naturali

I motivi possono essere diversi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’età’

Quando ci si invecchia, la pelle si assottiglia e perde una gran parte di grassi che servono a proteggere dai traumi, gli urti e le cadute.

Le malattie del sangue

Se escono lividi all’improvviso, senza motivo è opportuno recarsi dal medico per scongiurare alcune malattie, come la leucemia e l’emofilia. Se si hanno queste malattie, il sangue non coagula come dovrebbe e si creano dei lividi.

Pelle chiara

Rispetto ad una persona che ha la pelle scura, i lividi si vedono maggiormente a coloro che hanno la pelle chiara. Ciò non vuol dire che chi ha la pelle chiara è propenso ad avere lividi.

I farmaci

L’uso a lungo termine di alcuni farmaci come gli anticoagulanti, l’aspirina, l’ibuprofene, può portare facilmente alla formazione di lividi.

L’uso di steroidi

Se si assumono cortisteroidi, per l’asma o per l’artrite reumatoide, si può notare un aumento dei lividi. Il livido è l’effetto collaterale di questi farmaci.

Danni al fegato

Se si ha il fegato danneggiato o malato, le piastrine presenti nel sangue diminuiscono, la pelle si assottiglia e questo può provocare i lividi.

Malattia emorragica

Se si ha una malattia emorragica come l’epistassi, mestruazioni abbondanti, oppure eccessivo sanguinamento dopo un intervento chirurgico,

il tutto accompagnato da lividi frequenti, si potrebbe avere qualche malattia rara.

I motivi per cui escono i lividi facilmente e come avere una veloce guarigione coi metodi naturali è molto semplice, ora li elenchiamo.

Ecco alcuni rimedi naturali

L’olio di Arnica

Viene diluito e applicato localmente. È un erba medicinale dalle proprietà antinfiammatorie e stimola il flusso di globuli bianchi.

L’ Aloe vera

Il suo gel velocizza la guarigione delle ferite e degli ematomi.

Cipolla

Applicarla cruda direttamente sul livido.

Foglie di cavolo

Possono essere usate per gli ematomi sul viso.

Prendere le foglie esterne e mettere le creste in acqua molto calda. Farle raffreddare un po’ e metterle sul livido.