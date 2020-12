Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Possedere un animale domestico sta diventando un vero e proprio fattore culturale. Secondo le statistiche, un italiano su cinque possiede un cane e lo considera a tutti gli effetti un componente della famiglia.

La diffusione di questo fenomeno, estremamente vasto e variegato, solleva inevitabilmente una miriade di discussioni in merito. L’argomento è sulla bocca di tutti, e impedire la diffusione di “fake news” sembrerebbe pressoché impossibile.

Fare chiarezza sulla tematica è di vitale importanza per comprendere meglio i motivi per cui è preferibile addestrare il proprio cane. Ecco alcuni esempi:

evitare guaiti notturni, rovinando irrimediabilmente il rapporto col vicinato;

stare correttamente al guinzaglio, per evitare di subire danni fisici e rovinose cadute;

evitare aggressioni, scongiurando l’ipotesi di dover risarcire un danno a terzi;

impedire che scappino e creino incidenti;

renderli più mansueti, un cane più docile eviterà di distruggere mobili a noi molto cari.

Addestrare, non snaturare

Spesso e volentieri si fa confusione sul significato del termine “addestrare”, che assume in certi casi una connotazione negativa. L’addestramento è uno strumento fondamentale, evidenzia luci e ombre del nostro amico a quattro zampe permettendoci di capire meglio determinati atteggiamenti.

Alcune correnti di pensiero consigliano di lasciare che l’animale si comporti secondo natura e di non “snaturare” la loro indole.

Aspetti positivi dell’addestramento

Una delle conseguenze più importanti dell’allenamento è proprio quello di “donare” all’animale consapevolezza delle proprie azioni. Un cane addestrato gestisce e affronta le situazioni di pericolo che si presentano nel modo più corretto. La complicità migliora notevolmente il rapporto tra cane e padrone, consentendo di poter contare l’uno sull’altro.

Qual è l’età migliore per addestrare

Non esiste un periodo vero e proprio per cominciare l’addestramento ma, è caldamente consigliato non superare l’anno di vita.

Moltissimi sono i motivi per cui è preferibile addestrare il proprio cane, preservando allo stesso tempo il quieto vivere.

