Oggetto di questo articolo sarà la discussione dei motivi per comprare un titolo azionario dal futuro interessante come Datalogic. Va detto che la società si occupa di prodotti per l’ufficio e, quindi, già nel primo semestre ha visto un impatto sui ricavi del -20,9%. C’è, però, un aspetto che rende il titolo molto interessante per il futuro. I ricavi dell’area Asia-Pacifico, trainati dalla Cina, hanno visto un aumento del 22,2%. Questo aspetto potrebbe rappresentare uno dei plus del titolo e un buon motivo anche per un investimento di medio/lungo periodo.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%. Non è così generosa la valutazione basata sui multipli di mercato in quanto vede il titolo abbastanza sopravvalutato.

Altri due buoni motivi per puntare sul titolo sono un dividendo dal rendimento interessante, oltre il 2,5% alle quotazioni attuali, e una situazione finanziaria molto solida.

I motivi per comprare un titolo azionario dal futuro interessante secondo l’analisi grafica e previsionale

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 15 ottobre a 11,23 euro in ribasso del 3,43% rispetto alla seduta precedente.

Sia l’ultima seduta del 15 ottobre che la settimana che sta per chiudersi potrebbero avere un impatto molto negativo sull’andamento del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, sono stati o stanno per essere rotti supporti molto importanti che spingo le quotazioni verso area 10 euro. Qualora, poi, questo livello non dovesse reggere le quotazioni si dirigerebbero verso area 7 euro, prima, e 4 euro, poi. La situazione, quindi, è molto delicata.

Sul mensile, invece, la tendenza in corso è ancora rialzista anche se ormai da 7 mesi le quotazioni si muovono all’interno del trading range 10,84 euro-12,38 euro. Solo una chiusura mensile esterna a questo livello potrebbe far partire un movimento direzionale.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribassi, invece, non possono essere ancora calcolato, ma sicuramente si collocherebbero sotto i minimi di marzo.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

