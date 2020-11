I motivi per comprare un titolo azionario che potrebbe essere sul punto di esplodere al rialzo sono molteplici. Ne riportiamo alcuni qui di seguito

Le previsioni sullo sviluppo del business di HERA da parte degli analisti intervistati da Standard & Poor’s sono molto convergenti. Questo è il risultato di o una buona visibilità sulle attività principali o di un’accurata distribuzione degli utili.

Il gruppo di solito rilascia risultati superiori alle attese.

Per quanto riguarda i fondamentali, il rapporto tra il valore dell’impresa e le vendite è pari a 0,97 per il periodo in corso. Pertanto, l’azienda è sottovalutata.

Gli interessanti multipli di rendimento dell’azienda vengono messi in luce da un rapporto P/E a 13,29 per l’anno in corso.

Le revisioni al rialzo delle previsioni di vendita riflettono un rinnovato ottimismo tra gli analisti che coprono il titolo.

Nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le loro previsioni di vendita per l’azienda.

La differenza tra i prezzi correnti e il prezzo target medio è piuttosto importante e implica un significativo potenziale di apprezzamento del titolo. Allo stato attuale la sottovalutazione di HERA è del 37%.

Il rendimento del dividendo, seppur non eccezionale, è di poco inferiore al 4%.

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 4 novembre a quota 2,814 euro in rialzo del 2,48% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista su tutti i time frame considerati (giornaliero, settimanale, mensile) ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia va notato che con la seduta del 4 novembre si potrebbero essere create le condizioni per un’inversione rialzista.

In particolare le quotazioni sul giornaliero sono molto vicine alla resistenza in area 2,84 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello determinerebbe un’inversione al rialzo che potrebbe avere implicazioni anche sul settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale superiore a 2,816 euro farebbe prevalere la forza dei rialzisti.

Tuttavia per un’inversione rialzista di lungo periodo bisognerà attendere una chiusura mensile superiore a 2,936 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

