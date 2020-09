I motivi per comprare questo titolo azionario sottovalutato del 40% sono molteplici e di varia natura.

Comer Industries, infatti, ha sia degli ottimi fondamentali che una sottovalutazione del 40% che promettono ottimi guadagni nel medio/lungo termine. Last but least, per ultimo ma non ultimo, l’analisi grafica e previsionale offre obiettivi di prezzo molto interessanti in accordo con l’attuale sottovalutazione. C’è, quindi, una convergenza di scenari che rafforzano ancora di più i motivi per comprare questo titolo azionario sottovalutato del 40% .

Anche la semestrale relativa ai primi sei mesi del 2020 offre spunti interessanti. Nonostante il Covid-19, infatti, i ricavi sono diminuiti solo del 13%. Abbastanza, però, per chiudere il semestre con un utile di 8,81 milioni di euro, anche se in calo rispetto agli 11,46 milioni di euro del primo semestre 2019.

Un aspetto molto interessante, visto in prospettiva, è il miglioramento della posizione finanziaria netta che al 30 giugno era positiva per 6,2 milioni di euro, rispetto all’indebitamento di 2,9 milioni di inizio anno.

Quali sono i motivi per comprare questo titolo azionario sottovalutato del 40% secondo l’analisi grafica e previsionale?

Comer Industries (MIL:COM ) ha chiuso la seduta del 3 settembre a quota 9,9 euro in rialzo del 3,66% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma sta trovando un forte ostacolo in area 10,244 euro (I obiettivo di prezzo). Fino a ora il supporto in area9,563 euro ha resistito e, quindi, la spinta rialzista è ancora in essere. Tuttavia bisogna monitorare con molta attenzione questo livello in chiusura di settimana. La sua rottura, infatti, farebbe virare la tendenza al ribasso.

Viceversa, la rottura in chiusura di settimana di area 10,244 euro darebbe una forte spinta verso il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 12,025 euro. La massima estensione di questo rialzo si trova in area 13,8 euro per un rialzo del 40% dai livelli attuali.

Da notare che attualmente è in corso un segnale di BottomHunter che rafforza lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La situazione è del tutto analoga a quanto scritto sul settimanale, per cui invitiamo a prendere nota dei livelli indicati in figura.

