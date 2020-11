I motivi per comprare azioni Caltagirone e ambire a un rialzo di almeno l’80% nel lungo periodo

I motivi per comprare azioni Caltagirone sono essenzialmente tre: sottovalutazione, solida situazione finanziaria e impostazione rialzista dei grafici.

Confrontando le attuali quotazioni con il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che le azioni Caltagirone sono sottovalutate dell’80% circa. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il PE del gruppo con quello della media del settore di riferimento e il Price to Book ratio,

La situazione finanziaria del titolo, poi, è molto solida. Sia l’indice d liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono ben superiori a 1.

I motivi per comprare azioni Caltagirone dal punto di vista dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 19 novembre a quota 2,55 euro, in rialzo del 2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 2,59 euro. Il superamento di questo ostacolo aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 2,39 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista ed è alle prese con un livello, area 2,56 euro, che già in passato ha provocato ritracciamenti delle quotazioni. Monitorare, quindi, in chiusura di settimana questo livello. La sua rottura aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura con potenziale di apprezzamento di circa l’80%. In caso contrario potremmo assistere a un nuovo ritracciamento.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta a un rialzo nel lungo termine di circa il 100% rispetto ai livelli attuali. Solo una chiusura mensile inferiore a 2,13 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

