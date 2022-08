La maggioranza delle famiglie come animale domestico ha un cane oppure un gatto. Sono gli animali che meglio riescono ad interagire con le persone. I cani hanno un forte senso di lealtà, un profondo legame con chi si prende cura di loro. Il gatto è molto più indipendente, ma ugualmente affettuoso e riconoscente.

Le persone seguono diversi modi per prendersi cura degli animali. Possono creare degli spazi adeguati nel giardino, nel garage, tenerli un po’ fuori e un po’ in casa oppure tenerli sempre e solo in casa. Chi ha un gatto, in particolare, avrà di certo notato che a volte può assumere dei comportamenti strani, come quello di isolarsi e di nascondersi.

Cercheremo di capire qui di seguito i motivi che portano un gatto a nascondersi e poi che cosa fare per aiutarlo. Infatti, le cause potrebbero essere banali, ma anche molto serie. Vale la pena informarsi su questo argomento per sapere che cosa fare con il proprio gatto quando decide di comportarsi in modo insolito.

I motivi che portano un gatto a nascondersi e cosa fare per aiutarlo

Quando c’è qualcosa che non va un gatto trova un posto per lui sicuro e si nasconde. Questo posto sicuro potrebbe essere sotto un tavolino, sotto il tavolo della cucina, più probabile che si nasconda sotto il letto. Ma perché lo fa? Che cosa cerca di dire? Di che cosa ha bisogno?

Innanzitutto, partiamo con il dire che è un comportamento abbastanza normale. Questi piccoli pelosetti amano gli spazi ristretti e sfuggire alla vista delle persone. Tuttavia, i loro amici umani sicuramente si accorgeranno quando questo comportamento assume delle caratteristiche diverse. Il gatto può essere tremendamente a disagio per diverse ragioni.

Alcune di queste possono essere la paura per un rumore sconosciuto, l’arrivo di persone estranee a casa, un posto nuovo che il gatto non conosce e che lo spaventa. Inoltre, può voler sfuggire a qualcosa, come la somministrazione di una medicina. Oppure, può anche essere sintomo di malattia. Ma ci sono dei modi molto efficaci per rassicurarlo e per tranquillizzarlo.

Come capire che cosa non va

La cosa giusta da fare è osservare molto attentamente le espressioni e i movimenti del gatto che si nasconde. Attraverso piccoli dettagli è possibile arrivare alla causa specifica di questo evento. Se guarda sempre in una direzione vuol dire che lì c’è qualcosa che lo spaventa. Se è molto calmo forse sta attraversando una malattia o un’infezione, comunque un disturbo di salute.

Cosa fare se il gatto si nasconde

Se l’intento è quello di aiutarlo e di tranquillizzarlo è necessario ignorarlo. Non bisogna avvicinarsi, chiamarlo in continuazione oppure prenderlo e costringerlo ad uscire. Anzi, al contrario, bisogna comportarsi come se non ci fosse nessun problema. In poco tempo il gatto capirà che la situazione è tranquilla e uscirà da solo.

Se il problema è il posto nuovo oppure le persone estranee allora è meglio mettergli vicino delle coperte. Aggiungere una ciotola con il suo cibo preferito e una con dell’acqua. Potrebbe aiutare lo spray all’erba gatta per farlo sentire a suo agio. In questo modo si sentirà al sicuro e poco alla volta prenderà confidenza sia con l’ambiente nuovo che con le nuove persone.

