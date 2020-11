I morbidissimi biscotti al cocco sono perfetti per dei deliziosi spuntini leggeri e si possono preparare con pochi ingredienti, pronti in soli 15 minuti.

Una giusta pausa golosa insieme ad una cioccolata calda, è un mix perfetto per questo periodo invernale a casa con la famiglia. I biscotti sono facili da preparare e in poco tempo diffondono un profumo irresistibile per tutta la casa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I morbidissimi e deliziosi biscotti al cocco pronti in 15 minuti

Ingredienti

150 g di zucchero

3 Uova (solo gli albumi)

300 g di farina di cocco

scorza di mezzo limone q.b.

gocce di cioccolato fondente (opzionale)

cioccolato di copertura (opzionale)

Procedimento

Prendere le uova e separare l’albume dal tuorlo. Aggiungere in una terrina gli albumi d’uovo e con le fruste elettriche o una planetaria, montare il composto a “neve”. Aggiungere in un secondo momento, un po’ alla volta lo zucchero fino a quando il composto non risulterà ben amalgamato.

Dopo qualche minuto si potrà aggiungere a mano con l’aiuto di una paletta in silicone la farina di cocco gradualmente. Amalgamare dal basso verso l’alto incorporando aria per non far “smontare” gli albumi precedentemente ben montati.

Dopo la farina di cocco, aggiungere a piacimento il limone a scorzette piccole o grattugiato, per il quantitativo desiderato. In più per i più golosi si possono aggiungere le gocce di cioccolato fondente.

Il composto dovrà risultare morbido e abbastanza compatto da poterlo manovrare ed inserire in una sacca à poche.

Preparare un tegame e ricoprirlo di carta da forno e iniziare a formare i biscotti in forma rotonda. Ricordarsi di distanziarli leggermente in quanto l’impasto tenderà a crescere ed espandersi leggermente.

Infornare nel forno preriscaldato a 180/200°C per circa 7 minuti. Non appena i biscotti si saranno raffreddati, si potranno avvolgere in una golosa copertura di cioccolato fondente a contrasto con il cocco.

Approfondimento

I 9 cibi portafortuna che dovremmo mangiare a capodanno