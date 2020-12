Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se fino a oggi eravamo abituati a pensare alla vodka come al classico bicchierino della staffa, allora prepariamoci a una vera e propria rivoluzione del pensiero. In questo articolo vedremo i molteplici e incredibili usi della vodka per il nostro fisico utilizzandola come prodotto di bellezza. Non c’è nulla di fantascientifico in tutto ciò, ma semplicemente la tradizione di un popolo che va fiero di uno dei suoi prodotti di punta.

Il pediluvio e la disinfezione delle mani

Tra i molteplici e incredibili usi della vodka per il nostro fisico utilizzandolo come prodotto di bellezza, suggeriamo:

il pediluvio;

la disinfezione delle mani

Se abbiamo avuto una giornata particolarmente faticosa, correndo avanti indietro nei nostri affari quotidiani, la vodka servirà anche come detergente per i piedi. Sembra incredibile, eppure tra i suoi poteri c’è anche quello di rimediare ai piedi maleodoranti. Un uso simile, possiamo farlo, inserendone qualche goccia nelle scarpe da ginnastica ed elimineremo quei classici e sgradevoli odori tipici. Allo stesso modo, imitando l’esempio di alcune popolazioni della Russia, possiamo sciacquarci le mani e disinfettarle utilizzando questa bevanda.

Collutorio e antiforfora

Sembrano due sistemi veramente e diametralmente opposti, ma, possiamo utilizzare la vodka anche come collutorio e, unita allo shampoo. Per l’igienizzazione corretta dei denti e delle gengive, nulla è più potente di un bicchierino d’acqua e qualche goccio di vodka. Metteremo ko i microbi che frequentano il nostro cavo orale. Per chi, invece soffre di capelli grassi, sciacquarli a fine shampoo con un po’ di questo liquore, servirà a prevenire l’insorgere della forfora. Addirittura, là nella steppa, dove il primo villaggio, sorge a centinaia di chilometri di distanza, gli abitanti utilizzano la vodka come dopobarba. Con ottimi e positivi effetti benefici sulla rasatura e sulla pelle infiammata.

