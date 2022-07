D’estate il caldo è il protagonista assoluto. Molte persone lo amano e lo vorrebbero tutto l’anno, ma ci sono anche tante persone che non lo sopportano. Ogni cosa che si fa, anche i vestiti che si indossano possono provocare dei fastidi. Tuttavia, l’abbigliamento estivo, quello realizzato come si deve, è leggero e traspirante per riuscire a stare bene in ogni occasione.

A questo proposito, anche se a volte si sta bene con i sandali e infradito, le scarpe estive sono molto usate e molto diffuse. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori, una persona ha solamente l’imbarazzo della scelta. L’importante è che siano comode e leggere, in modo da non sudare troppo e da non riportare calli o ferite dopo lunghe passeggiate. C’è un solo problema: lavarle.

In questo articolo si vedranno i modi migliori per pulire le scarpe estive, che troppe persone sottovalutano e tralasciano. Invece, così come per ogni capo di abbigliamento la pulizia e l’igiene è molto importante per apparire sempre al meglio e per stare freschi e comodi senza incorrere in fastidiosi inconvenienti.

I modi migliori di pulire le scarpe estive sia all’interno che all’esterno

La prima cosa da imparare è quella di saper pulire le scarpe estive al loro interno. In merito ci sono diverse soluzioni, ma quella più efficace arriva da una combinazione di bicarbonato di sodio e succo di limone. Il procedimento è molto semplice. Basta creare una pastella con due cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di succo di limone, adagiarla all’interno della scarpa e lasciarla agire per una decina di minuti prima di sciacquare.

Ma andrà molto bene anche solo in bicarbonato di sodio, cosparso all’interno delle scarpe e lasciato agire per tutta la notte. Al mattino si dovrà togliere con una spazzola e vedrete che l’interno sarà completamente pulito, senza macchie, senza nessuna traccia di sporco o di cattivi odori. Invece, se l’obiettivo è quello di togliere lo sporco esterno, e non solamente delle macchie di sudore interne, allora il rimedio migliore è il sapone Marsiglia, usato con un po’ di acqua e qualche goccia di aceto. Basterà usare un panno. Anche una pastella di acqua e bicarbonato di sodio può andare bene, ma solo se le scarpe sono bianche.

Naturalmente, dopo aver lavato a mano in questo modo le scarpe estive si possono inserire nel cestello della lavatrice per un ulteriore lavaggio. Ma attenzione a non superare i 40 gradi. Inoltre, bisogna prestare molta attenzione ai materiali di cui sono costituite le scarpe. Alcuni potrebbero danneggiarsi in lavatrice e possono essere trattati soltanto a mano.

Lettura consigliata

Scarpe da donna estive eleganti e chiuse davanti per chi non ama i sandali