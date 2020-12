Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I saldi sono sempre più vicini e giunge il momento di riempire i propri carrelli online per i prossimi acquisti. Fare shopping è estremamente gratificante ma acquistare i capi a un prezzo vantaggioso lo è ancor di più. Il Team di ProiezionidiBorsa consiglia i modelli di borsa di tendenza su cui puntare durante gli imminenti saldi.

Nel carrello la borsa con le catene e la crochet

Uno dei modelli di borsa che resterà di tendenza almeno fino alla prossima primavera è la borsa con dettagli in catena. Si tratta di una medium bag, in genere di colore scuro come il nero. Questa presenta piccoli dettagli in catena sul manico o sulla parte frontale dell’accessorio. Quando si parla di catene, tuttavia, la regola è non esagerare mai. Il rischio è quello di sforare in eccessi che sono bel lontani dalla tendenza in questione.

Il secondo modello di borsa è la borsa crochet. Si tratta di borse interamente ricamate in tessuto, secondo trame e accostamenti di colore suggestivi. Sono tanti i grandi marchi ad aver lanciato questo tipo di borse nelle loro collezioni autunno-inverno. In genere, questo tipo di borsa viene impreziosita da dettagli in oro o argento.

Le frange e la baguette

I modelli di borsa di tendenza su cui puntare durante gli imminenti saldi sono anche la borsa con le frange e la borsa baguette. La prima è la borsa con dettagli in tessuto che si muovono verso il basso. Si tratta, per la verità, di un ritorno in fatto di moda. Molte collezioni passate, anche di grandi stilisti, l’avevano già vista protagonista. Ideale è l’acquisto della borsa nei colori nero e cammello, specie in camoscio, ma mai da utilizzare per la sera.

Ultima borsa è il modello baguette, ossia delle mini-bag dalla forma rettangolare allungata e il manico molto corto. Sono borse da portare rigorosamente sulla spalla, piccole ma sempre estremamente chic. Il richiamo è, in questo caso, agli anni novanta e alla loro essenzialità. Una regola? Più la borsa baguette è minuta, più sarà di tendenza.