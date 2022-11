 I mille usi possibili del forno a microonde in cucina

Il forno a microonde è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Nonostante qualcuno sia ancora scettico, oggi questo è ampiamente usato in cucina. Affinché il microonde funzioni correttamente è necessario evitare alcune azioni. Infatti, non tutti i materiali possono essere inseriti all’interno di questo elettrodomestico.

Non è possibile utilizzare contenitori in metallo, cristallo e plastica. Al contrario, sono ideali la ceramica e il vetro. Tuttavia, è possibile fare uso anche della plastica adatta al microonde. I mille usi possibili del forno a microonde si riscontrano in cucina.

Nasce per riscaldare, ma può essere usato anche per cucinare o scongelare gli alimenti. Non tutti sanno che facilita la preparazione di molti piatti. Questo perché sono tanti gli alimenti che si cuociono rapidamente nel microonde.

Cosa cucinare con questo elettrodomestico

Uno degli usi classici del microonde è quello di riscaldare. Chi di noi non ha mai riscaldato un bicchiere di latte al mattino. O la fetta di pizza del giorno prima. Ma non ci limitiamo a questo. Infatti, possiamo cucinare tantissime cose.

Tra i cibi inaspettati esistono molti ortaggi che possiamo preparare velocemente nel microonde. Per esempio, in soli 5 minuti possiamo cucinare le patate. Prima di cuocerle basta solo punzecchiarle con una forchetta. Possiamo lessare carote, broccoletti e cavolfiori in 10 minuti.

Basta immergere le verdure in una ciotola riempita con acqua. In 5 minuti è possibile preparare delle ottime pannocchie. Serve solo bagnarle e condirle prima di inserirle nel forno a microonde. Possiamo addirittura friggere.

Un esempio è il bacon che, tenuto circa 2 minuti massimo 5 nel microonde, risulta croccante e gustoso. Ancora possiamo cucinare in soli 30 secondi le uova in camicia. Dobbiamo, però, sempre riempire una tazza di acqua e romperci l’ uovo dentro prima di mettere nel forno a microonde.

Ma più di tutti piacerà l’uso del forno per rigenerare il pane. Il pane torna come appena sfornato con questo trucco. Basta semplicemente bagnare il pane e inserirlo nel forno a microonde per massimo 2 minuti.

I mille usi possibili del forno a microonde in cucina

Con il nostro forno a microonde possiamo arrostire, lessare e addirittura friggere. Possiamo cucinare davvero tanti alimenti, creando sfiziose combinazioni. Il forno a microonde è un elettrodomestico decisamente versatile.

Sempre in cucina è usato per disinfettare spugne e sterilizzare barattoli. Infatti, oltre a essere funzionale in cucina, è utile per fare tante altre cose. Per esempio, per rendere nuovamente fluido il mascara che dopo tempo diventa grumoso. Serve metterlo nel forno a microonde per 1 minuto.

In caso di sporco incrostato sugli indumenti, è possibile ammorbidire la macchia. Basterà circa 1 minuto.

Infine, per pulire il nostro microonde usiamo lo stesso microonde. Puliamo il forno a microonde mettendo all’interno una ciotola piena di acqua e limone e attivarlo per circa 3 minuti. Al termine della cottura, lasciare chiuso lo sportello per 5 minuti e una volta aperto asciugare tutto con un panno. Esistono certamente tantissimi altri utilizzi, per saperne di più basterà sperimentare nuove soluzioni.