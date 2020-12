Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quella del minestrone è una ricetta tipica della stagione autunnale ed invernale. In quanto si possono portare in tavola pietanze che sono calde e che, a base di verdure, spesso sono arricchite non solo con l’aggiunta delle proteine vegetali dei legumi ma pure con il riso oppure con i carboidrati della pasta corta.

Ecco allora, per dei piatti sempre gustosi, quali sono i migliori trucchi per insaporire il minestrone con queste aggiunte. Dalla salsa di pomodoro all’olio extravergine di oliva, e passando per il formaggio fresco grattugiato e per l’aggiunta ad hoc di aromi e di spezie.

Ecco quali sono i migliori trucchi per insaporire il minestrone, dal pomodoro alle spezie

Il pomodoro: per ogni porzione di minestrone servita a tavola basta aggiungere nella ricetta un cucchiaio di salsa di pomodoro per dare più gusto alla pietanza. In alternativa alla salsa di pomodoro si può optare pure per il pomodoro fresco. Per esempio, il pomodoro di Pachino.

L’olio extravergine di oliva: l’aggiunta di un filo di olio extravergine di oliva a crudo, su ogni piatto di portata, rende il minestrone non solo più gustoso, ma anche più corposo.

Il formaggio: al pari dell’olio extravergine di oliva, servire il minestrone con una spolverata di formaggio grattugiato è davvero tutta un’altra cosa. Potendo scegliere, in base ai gusti ed alla ricetta, tra il parmigiano o il formaggio grana padano. Ma quando nel minestrone ci sono i legumi il pecorino romano grattugiato è la scelta perfetta.

Gli aromi e le spezie: per rendere un minestrone saporito e profumato con gli aromi e con le spezie c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalla curcuma allo zenzero, e passando per il pepe, per il peperoncino in polvere oppure per quello essiccato. E questo anche in base agli ingredienti che sono stati scelti per il minestrone. Il tutto senza mai dimenticare erbette aromatiche come la salvia, il rosmarino ed il basilico.