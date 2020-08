I migliori titoli del settore finanziario: su quale puntare per i prossimi mesi?

Che il settore finanziario la faccia da padrone a Piazza Affari è cosa nota. Abbiamo, quindi, provato a ordinare tutti i titoli del settore in base a un parametro che tenga conto della loro valutazione, della performance (intesa in termini di utili e ricavi) passata e futura, della politica dei dividendi e della situazione finanziaria.

Il podio così ottenuta è composto da Banca Generali, Banca IFIS e Azimut Holding.

Nel prosieguo di questo articolo ci occuperemo di Banca IFIS un titolo che presenta una fortissima sottovalutazione qualunque sia il parametro considerato. Ad esempio, confrontando il fair value con le quotazioni attuali Banca IFIS è sottovalutato di circa il 70%. Utilizzando, poi, il metodo basato sui multipli di mercato la sottovalutazione è ancora più evidente. Il PE di Banca IFIS, per esempio, vale 5,2 da confrontare con il 19,1 del settore di riferimento. Secondo questo parametro, quindi, le quotazioni potrebbero quasi quadruplicare per raggiungere un PE il linea con il settore di riferimento. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio e il PEG.

Per quel che riguarda il giudizio degli analisti, invece, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

I migliori titoli del settore finanziario: su quale puntare per i prossimi mesi? Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Banca IFIS

Banca IFIS ( MIL:IF) ha chiuso la seduta del 25 agosto in ribasso dello 0,78% portandosi a 8,895€.

Sebbene la situazione sul titolo possa sembrare incerta nel breve periodo, nel lungo periodo si stanno creando le condizioni per un’esplosione rialzista che potrà portare a rialzi anche di oltre il 400% rispetto ai livelli attuali.

Nel seguito, quindi, ci concentreremo sul time frame mensile. Per chi fosse interessato a operazioni di breve e medio periodo si rimanda ai grafici sui time frame giornaliero e settimanale. I livelli chiave sono quelli indicati dalle linee rosse.

I possibili obiettivi di lungo periodo

Tornando sul time frame mensile, notiamo come le quotazioni abbiano raggiunto il III° obiettivo di prezzo (8,5019€) della proiezione ribassista in corso. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché le quotazioni possa invertire al rialzo. Un’indicazione (anticipazione) in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 9,75€.

Qualora le quotazioni, quindi, invertissero al rialzo il I° obiettivo di prezzo in area 41€ per un potenziale guadagno del 370%. La conferma definitiva di questo scenario si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 20€.