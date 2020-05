I migliori titoli del Ftse Mib: dove è diretta Banca Generali?

Se consideriamo la classifica dei migliori titoli del Ftse Mib al secondo posto troviamo Banca Generali. Al primo, invece, troviamo Indel B (clicca qui per leggere l’analisi del titolo) un titolo sottovalutato di oltre il 50%.

Come abbiamo costruito questa classifica? Abbiamo preso in considerazione la sottovalutazione del titolo, il rendimento del suo dividendo, gli utili passati e futuri, la solidità finanziaria. I primi tre posti della classifica sono occupati da Indel B, Banca Generali e Cellularline (clicca qui per approfondimenti sul titolo).

Che Banca Generali sia al primo posto tra i titoli a maggiore capitalizzazione non deve sorprendere. Basta pensare che, nonostante il Covid-19 la banca ha registrato il miglior primo trimestre dal 2015. Un risultato eccezionale con un utile netto di 79,1 milioni di euro, +19% sullo stesso periodo del 2019. I ricavi totali hanno avuto un rialzo del 26% a 168,8 milioni di euro. Infine, il Cet1 ratio si è attestato a fine marzo al 14,1%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%. Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità commerciale del gruppo è buona. Un altro punto di forza è legato all’attività del gruppo che appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti. Infine, il gruppo rilascia solitamente risultati che sono migliori delle attese.

Non deve, quindi sorprendere che Banca Generali sia tra i migliori titoli del Ftse Mib.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Generali

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 18 maggio a quota 23,34€ in rialzo del 10,62% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul titolo, time frame settimanale, è rialzista e le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 27,073€. Un livello chiave per le prossime settimane sarà area 23,807€. Già altre volte in passato, infatti, questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura sopra questo livello darebbe la spinta finale per il raggiungimento dell’obiettivo. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 32,414€.

Una chiusura settimanale inferiore a 21,774€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.