Può sembrare strano, ma tra i migliori titoli bancari a Piazza Affari c’è Banca MPS. Diciamo strano in quanto tutti conosciamo la storia della banca senese e delle difficoltà in cui ancora naviga. Anche l’ultima trimestrale al 31 marzo ha confermato che il periodo negativo non è ancora del tutto alle spalle.

Il trimestre, infatti, si è chiuso con una perdita netta di 244 milioni di euro, un risultato peggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (utile di 27,9 milioni). A questo risultato, però, ha contribuito una componente per 193 milioni di euro su crediti performing e non performing legate al nuovo contesto macroeconomico e componenti negative non operative per 112 milioni di euro. Il consenso, invece, era per un rosso da 86 milioni di euro.

Ci sono, però, anche degli aspetti positivi. Il Common Equity Tier 1 Ratio è sceso al 13,6% dal 14,7% di fine 2019, comunque è sopra la soglia Srep all’8,8%. Inoltre, il rapporto tra deteriorati e totale crediti è sceso all’11,8% dal 12,4% del 2019. In termini assoluti gli npl sono risultati pari a 5,8 miliardi di euro, in calo di 1,7 miliardi di euro rispetto a fine marzo 2019.

Dal punto di vista degli analisti la situazione non è ancora molto chiara. Il consenso medio, infatti, è HOLD con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%.

Che poi il titolo bancario non sia messo bene si evince anche dall’andamento dell’ultimo mese. A fronte di un settore bancario che ha guadagnato circa il 6%, le azioni di Banca MPS hanno perso circa il 4%.

Uno dei pochi aspetti positivi guardando i fondamentali è il Price to Book ratio che per Banca MPS vale 0,1 mentre per il settore di riferimento vale 0,3.

Eppure Banca MPS è tra i migliori titoli bancari in termini di rapporto risk/reward.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Banca MPS

Banca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 1,098€ in rialzo del 4,47% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma il raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 1,1€ ha frenato ulteriori affondi. Siamo, quindi, nella condizione favorevole per andare al rialzo con I° obiettivo di prezzo in area 1,88€. A seguire, poi, l’obiettivo si trova in area 2,79€, mentre la massima estensione del rialzo si colloca in area 3,7€ con un potenziale rialzista di oltre il 230€.

Nel caso in cui, invece, si dovesse continuare al ribasso lo si capirebbe da una rottura settimanale di area 0,972€ per una perdita potenziale di circa il 10%.

Si capisce, quindi, cosa si intende quando si afferma che Banca MPS sia tra i migliori titoli bancari di Piazza Affari in termini di risk/reward.

