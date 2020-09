I migliori suggerimenti degli esperti per investire in immobili. Ci sono alcune regole che sono universali nel vasto mondo dei mercati. Non fanno eccezione gli immobili. Che ne hanno di loro proprie, ma universali nel senso che sono valide ovunque. Sia a livello domestico che internazionale. Abbiamo ricevuto qualche richiesta di suggerimenti in tal senso. E l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa risponde con questo articolo. Dopo aver fatto qualche domanda a diversi esperti.

Il ricavo su un immobile si fa quando lo si compra, non quando lo si vende. Controintuitivo, vero? Ma dannatamente vero. Si tratta di comprare a sconto. Forse non sarà facile rivenderlo. Ma se c’è margine per farlo, allora non sarà difficile. Anche aspettando. Viceversa, comprare secondo i prezzi di mercato, o con poco sconto, convinti di ipotetiche salite future del mercato, è sbagliato. E la ricetta per un pessimo investimento.

Comprare da venditori in difficoltà. Sembra ovvio, e lo è. E’ più facile che venda chi deve farlo, chi è obbligato. Per qualunque motivo, non importa. Il miglior venditore da cui comprare è chi non ha tempo e non ha soldi. La trattativa nasce subito a vostro favore. Tanto che un vecchio detto recita “pochi, maledetti e subito”. Ovviamente in merito ai soldi da pagare per un affare.

E’ l’affare che fa fare soldi, non l’immobile. Mai innamorarsi di un immobile. E’ la via per la rovina. Perché non si è più obiettivi su di esso. Invece bisogna mantenere freddezza. Il mattone non va in banca. Fate affari, non innamoratevi dei mattoni.

Il prezzo dell’immobile va sempre negoziato. Mai accontentarsi del primo prezzo. E mai, mai dire il prezzo che intendereste pagarlo per primo. Deve essere sempre il venditore a dirvi quanto vuole. E se, per caso, è proprio quanto vorreste pagare l’immobile, allora proponete di meno. Il vostro scopo è strappare il miglior prezzo possibile, sia in acquisto che in vendita. Ricordatevelo. Chi parla per primo, perde.

Dovrete prima generare del capitale con gli immobili. E poi metterlo a reddito. Se non lo fate, non farete mai business con gli immobili. Perché, ricordatelo, non si compra con i propri soldi. Ma con quelli degli altri. Quindi a debito. E si fa per generare un capitale, da poi mettere a reddito. Per cui, effettuate molte compravendite. Mettete da parte il surplus per generare un capitale. E poi con quel capitale comprate, in contanti, qualcosa da mettere a reddito.

Infine, ricordatevi che il miglior affare della vostra vita è disponibile ogni giorno. C’è sempre in ogni giorno di mercato. E su ogni mercato. Basta cercarlo. E convincersi di trovarlo. Perché la legge dell’attrazione è un principio fisico, come disse Einstein. Basta sintonizzarsi su ciò che si vuole e, con convinzione, lo avremo. Funziona anche per gli immobili.