In un articolo precedente abbiamo scoperto i 10 migliori smartphone 2020 per rapporto qualità prezzo.

In questo articolo vedremo i migliori smartphone con un prezzo inferiore ai 200 euro.

Gli smartphone sono l’oggetto che tutti noi teniamo più spesso in mano. Molti “fanatici del tech” sono pronti a cambiarlo continuamente volendo possedere sempre l’ultimo modello uscito sul mercato.

Il problema è che i prodotti top di gamma sono arrivati a cifre iperboliche, inarrivabili per la maggioranza delle persone.

In realtà, se fai un uso standard dello smartphone risulta inutile acquistare un prodotto super evoluto in quanto spesso risulta inutile avere caratteristiche tecniche particolarmente avanzate. In questo articolo vedremo degli ottimi modelli disponibili per cifre al di sotto dei 200 euro.

Per chi va bene uno smartphone con un prezzo inferiore ai 200 euro?

Per tutte le persone che utilizzano le funzioni basiche di uno smartphone; dalla navigazione in rete, alla gestione della posta elettronica, fino ai social media e alle App di messaggistica istantanea.

Naturalmente uno smartphone con un prezzo medio può tranquillamente scattare foto e registrare video di qualità soddisfacenti.

E’ ideale anche per l’utilizzo di applicazioni di base e in questa categoria possono rientrare la maggior parte delle App che fanno parte della vita quotidiana degli utenti.

Sono invece meno adatti a chi usa il cellulare come un Pc. Oppure è interessato al mobile gaming e a operazioni particolarmente complesse di editing di video in alta risoluzione.

I migliori smartphone con un prezzo inferiore ai 200 euro

Se hai un budget ridotto devi limitare la scelta ai telefoni con sistema operativo Android. I dispositivi Apple che sfruttano iOS, infatti, non possono rientrare nella categoria degli smartphone economici; considerando che anche i modelli più datati, ricondizionati o usati difficilmente scendono sotto i 300 euro.

Dunque il consiglio è di rivolgersi verso alcuni marchi con linee di smartphone economici molto interessanti come: Wiko, TP-Link Neffos, Xiaomi, Huawei, Honor e Motorola (acquisita da Lenovo).