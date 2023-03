I migliori sgrassatori in commercio con un occhio all’ambiente: prova questi per rimuovere l’unto ostinato!

Gli sgrassatori in commercio sono tanti e non sai quale scegliere? Spesso la pubblicità finisce per confondere, con la promessa di risultati miracolosi che poi non mantiene. Oppure la mantiene ma a prezzi molto alti. Ecco come orientarti se non vuoi cimentarti nella produzione di detergenti fai da te.

Lo sgrassatore universale è un prodotto indispensabile per la pulizia della casa. Soprattutto in cucina. È utile per far brillare forni incrostati, cappe di aspirazione, piani cottura e tutte le superfici che vengono aggredite dalle sostanze grasse. Un buon prodotto è capace anche di sciogliere gli accumuli più vecchi di unto negli angoli nascosti della cucina e di far brillare il lavello. È immancabile in cucina ed efficace sui sanitari e su polsi e colli delle camicie. Non puoi proprio farne a meno.

I migliori sgrassatori in commercio

Se sei in vena di grandi pulizie e cerchi un prodotto potente, sceglilo in modo oculato e maneggialo con cautela. Infatti, lo sgrassatore può risultare aggressivo sulle superfici e irritante per la pelle e per gli occhi. Usalo solo quando lo sporco è ostinato e sulle incrostazioni vecchie. In questi casi, infatti, i prodotti naturali non sono abbastanza efficaci. Quali sono i migliori sgrassatori in commercio?

Altroconsumo ha testato diversi prodotti valutando la capacità di rimuovere lo sporco più ostinato, l’impatto ambientale e il rispetto delle regole di sicurezza. Infine, ha valutato anche le caratteristiche dell’imballaggio e la chiarezza dell’etichetta nella presentazione dei dati. Il prodotto di migliore qualità è risultato Chanteclair sgrassatore universale al profumo di Marsiglia, 750 ml, prezzo medio 4,03 €. Seguito da Esselunga sgrassatore Marsiglia, 750 ml, prezzo medio 2,28 €. Al terzo posto Coop casa sgrassatore Marsiglia, 750 ml, prezzo medio 1,39 €.

Con un occhio all’ambiente

Se invece preferisci uno sgrassatore efficace nel rimuovere unto e grasso, ma che sia più ecologico e delicato, la classifica cambia. Il miglior prodotto in linea con questi parametri è Chanteclair sgrassatore Vert ecodetergente, 625 ml, prezzo medio 2,93 €, con certificazione europea 100% Vert, che garantisce la qualità del prodotto e un ciclo di produzione rispettoso dell’ambiente. È un detergente ipoallergenico e integralmente biodegradabile.

Un altro prodotto con caratteristiche simili è Winni’s Naturel sgrassatore universale, 500 ml, prezzo medio 1,99 €. Contiene tensioattivi di origine vegetale completamente biodegradabili che si trasformano in sostanze naturali a contatto con l’acqua.

Per la pelle sensibile

Se cerchi un prodotto anallergico perché hai la pelle soggetta alle irritazioni, il prodotto più indicato è Esselunga sgrassatore ecolabel, 750 ml, prezzo medio 2,28 €, con tensioattivi di origine vegetale completamente biodegradabili. È garantito dalla certificazione europea Ecolabel che premia i prodotti più ecologici. Tuttavia, siccome contiene una percentuale di tensioattivi inferiore al 5%, è un prodotto meno efficace sullo sporco più ostinato.