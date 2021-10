Quanti di noi sono diventati degli chef durante il lockdown? Il consumo di farina e zucchero, in quel periodo, è aumentato a dismisura. Genitori e figli insieme per trascorrere le giornate hanno iniziato a sperimentare le più svariate ricette. Un periodo buio della nostra storia è stato anche sfruttato per ricordarci che esistono ancora cose semplici. Che, a volte, possiamo fare da noi, ciò che abitualmente compriamo al supermercato.

Uno dei casi più eclatanti è quello dei biscotti. Chi non è stato colto, almeno una volta durante il Covid, con le mani nella pastafrolla? Quanti bambini hanno iniziato un percorso culinario in quel periodo? Viviamo in un’epoca in cui lo chef è diventato un lavoro di grandissimo appeal. Siamo circondati da trasmissioni televisive di cucina, da quelle popolari del mezzogiorno a quelle sofisticate, da Guida Michelin, dei grandi maestri italiani di sera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una delle ricette che è andata e andrà per la maggiore è quella dei biscotti di pastafrolla. Ecco come procedere dunque per soddisfare i palati dei nostri bambini una volta tornati a casa da scuola. Iniziamo con il procurarci 500 grammi di farina. Possiamo decidere di eseguire l’intera ricetta su un tavolo su cui sarà disposta una tela cerata oppure sfruttare un grande recipiente. Nel primo caso utilizzeremo le mani, nel secondo un cucchiaio di legno di discrete dimensioni. Siccome impastare è un verbo che possiamo tranquillamente definire onomatopeico, suggeriamo di usare le mani. In pratica la parola ci descrive l’immagine dell’azione.

I migliori segreti per preparare dei gustosi biscotti di pastafrolla per la merenda dei nostri bambini

Disporre dunque la farina sulla cerata, creando un buco centrale dove andare a riporre 100 grammi di burro ammorbidito e due uova intere. A questo punto, iniziare a impastare i tre elementi, cercando di farlo nella maniera più veloce possibile. Aggiungere poi mezzo bicchiere di latte in cui avremo immerso, in precedenza, delle scorze di limone per amalgamare ancora meglio il tutto. Infine, gli ultimi due ingredienti da unire al composto saranno zucchero e lievito. Circa 200 grammi del primo e una bustina per il secondo. Concludiamo di impastare e la nostra pastafrolla è pronta. Formiamo una o più forme rotonde e avvolgiamole con la pellicola trasparente. Lasciamo riposare in frigorifero per circa trenta minuti.

Nel frattempo, pulire bene la cerata dai residui e preparare un mattarello di legno ben infarinato. Questo metodo consentirà di stendere al meglio la pasta. Disponiamola sul tavolo e iniziamo a passarla fino a raggiungere uno spessore di circa un centimetro. A questo punto, possiamo decidere di dare la forma che vogliamo ai nostri biscotti. O usando degli stampini acquistabili in commercio, o creandoli con della carta stagnola. Rivestire una teglia con della carta da forno e riporre sopra i biscotti. Riscaldare il forno a una temperatura di 200 gradi e lasciar cuocere per 18-20 minuti.

Ecco, dunque, i migliori segreti per preparare dei gustosi biscotti di pastafrolla per la merenda dei nostri bambini. Facili e divertenti da cucinare, potranno accompagnare anche la colazione dei giorni successivi, magari abbinati a un’altra leccornia come una torta di mele.