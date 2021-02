L’epistassi, più comunemente definita perdita di sangue da naso, è un disturbo piuttosto diffuso. In genere non si tratta di un problema grave. Si risolve spontaneamente senza alcuna conseguenza sullo stato di salute.

Ma come comportarsi quando succede? Vediamo quali sono i migliori rimedi per fermare il sangue da naso.

Cause

Le cause possono essere di varia origine. Le più frequenti sono la fragilità capillare e il continuare a soffiarsi il naso, magari in caso di un forte raffreddore o di una rinite allergica.

Non a caso l’epistassi si verifica soprattutto in inverno, quando circolano di più i virus e l’aria calda del riscaldamento negli ambienti chiusi secca la mucosa delle narici.

Altre cause possono essere la presenza di corpi estranei nel naso, irritazioni di varia origine, traumi, l’assunzione di alcuni farmaci (come ad esempio gli anticoagulanti) e gli esiti di interventi di chirurgia nasale o maxillo-facciale.

Motivazioni un po’ più serie possono infine essere ricondotte a casi di pressione alta, disturbi della coagulazione del sangue e addirittura problemi di natura neurologica.

I migliori rimedi per fermare il sangue da naso

Ma prima di pensare a cose gravi, vediamo come comportarsi di fronte ad un episodio di epistassi. Per prima cosa, mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.

I gesti da mettere in atto sono davvero pochi e molto semplici. Ecco cosa fare:

piegare la testa in avanti e respirare con la bocca

stringere la narice per almeno 10-15 minuti

Cosa non fare

Ci sono invece azioni che è assolutamente sconsigliato fare:

mai reclinare il capo indietro, il sangue si riverserebbe nello stomaco provocando tosse e vomito;

non applicare il ghiaccio;

non inserire nella narice cotone, pezzetti di fazzoletti di carta o qualsiasi altro materiale con l’intenzione di creare una sorta di tampone. Questi materiali infatti, attaccandosi al sangue, andrebbero a strappare le crosticine durante la loro rimozione.

Questi sono i migliori rimedi per fermare il sangue da naso. In caso di episodi molto frequenti, meglio comunque consultare il medico per accertare eventuali cause più serie.