Il mal di gola è un’infiammazione che è fastidiosa in quanto spesso è causa non solo di tosse, ma anche di difficoltà nel deglutire. Ecco allora i migliori rimedi naturali per la faringite proprio in questo periodo. Ovverosia quando, con i primi freddi aspettando l’inverno, bisogna far fronte ai malanni di stagione. In particolare, quando la faringite è lieve, e quindi non è acuta e nemmeno cronica cosa fare? In tal caso alcuni rimedi naturali possono lenire i sintomi. Vediamo allora quali sono.

I migliori rimedi naturali per la faringite, dai gargarismi agli infusi

Per contrastare i sintomi della faringite uno dei rimedi naturali è rappresentato dai gargarismi. Per esempio, quelli da fare a base di acqua e sale mandati in ebollizione. Dopodiché procedere con i gargarismi quando l’acqua salata è diventata tiepida. L’acqua salata chiaramente non va bevuta.

E se i gargarismi sono indicati tra i rimedi naturali contro la faringite, in realtà per lenire i sintomi del mal di gola sono gli infusi il vero punto di forza. Per esempio, l’infuso di timo e miele è efficace come rimedio naturale contro la faringite. E questo grazie alla combinazione delle proprietà analgesiche e antinfiammatorie.

Al pari di acqua e sale, inoltre, pure i gargarismi acqua e timo sono efficaci come rimedio naturale contro il mal di gola. Non a caso il timo è noto, tra i rimedi naturali, per essere l’erba aromatica antiraffreddore.

In alternativa al timo, tra le erbe aromatiche per preparare gli infusi contro la faringite, spicca la salvia. Che, tra i rimedi naturali, non ha solo proprietà antinfiammatorie e anestetiche, quelle che servono per lenire i sintomi, ma pure proprietà antisettiche.

Preparare un infuso di salvia è semplice. In quanto basta mandare in ebollizione in una ciotola mezzo litro d’acqua insieme ad un cucchiaio di foglie di salvia. Dopodiché lasciare raffreddare fino a quando l’acqua non sarà diventata tiepida.

Come ulteriore alternativa all’infuso di salvia, ed a quello di timo, c’è pure un altro infuso facile che si può preparare. Quello con 1 tazza di acqua, il succo di 2 limoni e 1 cucchiaino di miele. Che spicca per le sue proprietà naturali espettoranti.