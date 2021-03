I migliori rimedi contro il problema dell’insonnia ce li fornisce la natura. Ecco cosa bisogna integrare per migliorare il sonno

Un buon sonno è fondamentale per un buono stato di salute e svolge una funzione indispensabile per il buon funzionamento di molte attività cognitive. Dormire bene, infatti, incentiva la memoria, la concentrazione e la capacità di apprendimento.

Sono molte le persone che oggigiorno soffrono di disturbi legati al sonno.

Fortunatamente esistono diverse soluzioni, per combattere queste problematiche. I migliori rimedi contro il problema dell’insonnia ce li fornisce la natura. Scopriamo quali sono questi e come integrarli.

La natura ci offre diversi rimedi

La camomilla. È una delle piante tradizionalmente usata per migliorare il sonno e il rilassamento. Forse quella che utilizziamo maggiormente. Bere una tazza di infuso alla camomilla è sempre un’ottima idea se soffriamo di insonnia e di ansia. Il suo effetto rilassante, concilia il sonno. É molto utile anche come tonico addolcente e lenitivo.

La valeriana. È una pianata originaria dell’Asia, che grazie alle sue proprietà si è diffusa un po’ ovunque. È un’ottima soluzione contro stress e ansia, quindi, un aiuto valido anche nel caso di un sonno disturbato causato da stress.

La melatonina. È un ormone che viene prodotto naturalmente dal nostro corpo, quindi assumere un integratore a base di melatonina può essere un’ottima soluzione in caso di problemi di insonnia. È molto indicato per chi ha la necessità di dormire durante le ore diurne, poiché diminuisce il tempo che serve per addormentarsi.

Il magnesio. Tra i vari effetti benefici di questo minerale, troviamo anche il vantaggio di migliorare il sonno. Inoltre migliora anche le capacità cardiache, cerebrali e persino il flusso gastrointestinale. Un vero toccasana per moltissime sfere della nostra salute. Peraltro una migliore digestione favorisce un sonno più riposato.

La lavanda. Questa pianta ha un odore molto piacevole e rilassante, che pare favorire un sonno più rilassato. Soprattutto nel caso di disturbi lievi del sonno.

La salvia. Anche le foglie di questa pianta sembrano combattere l’insonnia. Il decotto di foglie di salvia è un rimedio naturale tradizionale. Si tratta anche di un ottimo rimedio per una buona digestione.

Facili da reperire

Come abbiamo visto, i migliori rimedi contro il problema dell’insonnia ce li fornisce la natura. Inoltre integrare questi rimedi è molto semplice, perché in tutti i casi si tratta di rimedi facili da reperire. La camomilla, la valeriana, la lavanda e la salvia si trovano con facilità in qualsiasi erboristeria e ipermercato ben fornito. Gli integratori a base di magnesio e a base di melatonina sono facilmente reperibili sia in farmacia che in erboristeria.