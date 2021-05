I pancakes non mancano mai nelle tavole americane e inglesi, per la colazione o per il famoso brunch, sono sempre presenti. Addirittura in alcune fonti greche del 500 a.C. viene menzionato un lontano parente del dolce, probabilmente tramandato fino al Medioevo, dove si diffuse in ogni Paese una ricetta simile, senza lievito. Quest’ultimo venne introdotto solo più tardi, dando al dolce quell’aspetto caratteristico che tutti conosciamo. Soffice e gustoso, condito dai più golosi con sciroppo d’acero, miele, frutta, panna e crema alle nocciole. Esistono diverse varianti del pancake, alcune ricette sono vegane e non prevedono l’uso di uova e burro, altre sono light e non contengono zucchero. Non ci sono scuse per non gustarli ogni tanto, farcito o semplice, dolce o salato, il sapore conquisterà tutti.

Ecco una versione più leggera per assaggiare i migliori pancakes senza burro che si possono preparare in pochissimo tempo e sono buoni da leccarsi i baffi.

Ricetta senza burro

Per cucinare dei buonissimi pancakes, soffici e leggeri, per 4 persone, serviranno questi ingredienti:

200 gr di farina 00;

250 ml di latte;

60 gr di zucchero;

un uovo;

un cucchiaino di lievito istantaneo per dolci in polvere.

In una ciotola larga sbattere con la frusta l’uovo con lo zucchero. A poco a poco unire il latte, continuando sempre a mescolare, poi aggiungere la farina e il lievito, avendo cura di setacciarli. Il composto che si dovrà ottenere, deve essere liscio e non contenere grumi. Appena il preparato avrà raggiunto la giusta consistenza, si potrà scaldare, su media fiamma, una padella antiaderente di massimo 24 cm. Con l’aiuto di un mestolo versare l’impasto per una dose nella padella, aspettare un paio di minuti e girare il pancake per cuocere l’altro lato. Per controllare che siano cotti entrambi i lati, si dovranno notare in superfice delle bollicine. Una volta cucinati, saranno pronti da servire con la farcitura preferita.

