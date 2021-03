Sapere dove potersi curare al meglio è diventata una necessità fondamentale del mondo moderno. Anche per questo la rivista americana Newsweek ha realizzato, citando diverse autorevoli fonti e lavorando assieme a Statistica Inc, un importante lavoro.

Si tratta della classifica dei 200 migliori ospedali al mondo. L’Italia compare tra i venticinque Paesi presi in considerazione per questa indagine. Questi sono stati selezionati in base a vari fattori, tra cui tenore e aspettativa di vita. Nonchè dimensioni della popolazione, numero di ospedali e disponibilità di dati.

La classifica è stata redatta utilizzando tre parametri diversi.

Primo, il parere degli esperti. Si tratta di oltre 74mila operatori sanitari a tutti i livelli, che hanno fornito le loro considerazioni tramite un sondaggio internazionale online.

Secondo, le indagini di soddisfazione sui pazienti e i loro risultati.

Terzo, alcuni indicatori standard che misurano la qualità delle performance nelle strutture. I dati per l’Italia sono quelli del Programma Nazionale Esiti (PNE), gestito da AGENAS (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) per conto del Ministero della Salute.

Migliori anche nel mondo

Ecco, dunque, chi c’è al primo posto della classifica de i migliori ospedali italiani in cui ricevere le cure più moderne secondo un’importante rivista americana.

Vince il Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma, 45esimo invece nella classifica mondiale. Seguono il Policlinico “Sant’Orsola-Malpighi” di Bologna al secondo posto, 52esimo a livello mondiale; il “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano al terzo,72esimo a livello mondiale.

Ci sono poi l’Istituto Clinico “Humanitas” di Rozzano al quarto, 79esimo a livello mondiale, e l’Ospedale “San Raffaele” di Milano al quinto posto, 88esimo a livello mondiale. Ancora, l’ “IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia è al sesto posto, 93esimo a livello mondiale, mentre l’Azienda Ospedaliera di Padova è al settimo, 98esimo a livello mondiale.

Informarsi per scegliere

Questi sette ospedali italiani sono anche, dunque, tra i cento migliori al mondo. La terza edizione della “World’s Best Hospital” lo conferma. Ma mancano tre posizioni per completare la top ten italiana. Le strutture sono l’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, l’Ospedale Policlinico “San Matteo” di Pavia e l’Ospedale “Borgo Trento” di Verona.

Ma a livello mondiale, chi vince? Il podio spetta a tre strutture, tutte americane. Il “Mayo Clinic” di Rochester in Minnesota, il “Cleveland Clinic” di Cleveland in Ohio e il “Massachusetts General Hospital” di Boston.

Oggi gli Esperti della Redazione hanno dunque voluto spiegare il complesso tema de i migliori ospedali italiani in cui ricevere le cure più moderne secondo un’importante rivista americana.