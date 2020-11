Ormai tutti sanno quanto una corretta idratazione sia fondamentale per il benessere dell’organismo. Bere acqua a sufficienza aiuta a tenersi in forma e più belli. Ma non è altrettanto risaputo che alcune fasi della giornata sono migliori di altre per bere. Ecco i migliori momenti per bere acqua durante la giornata.

Appena svegli

Fra i migliori momenti per bere acqua durante la giornata, c’è sicuramente il mattino. Il corpo, a riposo, non riceve liquidi Un bicchiere d’acqua appena svegli, quindi, riattiva il metabolismo. Permette così di affrontare la giornata con il piede giusto. Bere acqua a digiuno, inoltre, facilita il lavoro dei reni.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Prima dei pasti

È meglio bere prima, durante o dopo il pasto? Il momento migliore per reidratarsi è in realtà mezz’ora prima del pasto. Bere prima di mangiare, infatti, aiuta a sentirsi più sazi ed evitare le abbuffate. L’acqua è dunque un prezioso alleato anche per chi sta cercando di tenere sotto controllo la linea. Ma non solo: scegliere di bere prima di mangiare favorisce anche la digestione. Infatti, assumere troppa acqua durante i pasti diluisce i succhi gastrici, appesantendo l’apparato digerente. Durante il pasto, è meglio assumere liquidi grazie alla frutta e alla verdura.

Prima e dopo l’allenamento

Spesso ci si ricorda di bere alla fine dell’allenamento, perché il corpo implora di reidratarlo. In questo modo, inoltre, si raffreddano gli organi interni. Ma è importante assumere liquidi anche prima dell’attività fisica. Si aiuta così l’attività del cuore. In linea di massima, bisognerebbe bere 330-450 ml d’acqua prima di fare sport, e 500 ml alla fine dell’allenamento.

Quando ci si sente stanchi o malati

Se durante la giornata ci si sente spossati, può darsi che il motivo sia una carenza di liquidi. Prendersi un momento di pausa per bere un bicchier d’acqua può sicuramente aiutare. Inoltre, è fondamentale bere molto se ci si sente malati.

Approfondimento

Gli errori anche fatali che si commettono quando si beve un bicchier d’acqua