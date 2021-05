Patate, cipolle e aglio sono gli alimenti più comuni presenti in tutte le cucine.

In modo particolare aglio e cipolla sono fondamentali per la preparazione di alcune gustose pietanze.

Poichè sono cibi naturali, se non sono correttamente conservati saranno soggetti a veloci deperimenti.

Quando questi alimenti vengono lasciati per troppo tempo in luoghi caldi, umidi o addirittura anche esposti al sole, potrebbero germogliare, dando origine a diverse protuberanze.

All’interno delle quali è presente una grane quantità la solanina, un sorta di pesticida naturale, prodotta in questi casi dalle patate per difendersi da funghi e batteri.

Anche se questi alimenti germogliano, una volta eliminata la buccia e le eventuali parti verdi e i germogli, possono essere mangiati in tutta tranquillità.

I migliori modi per conservare e non far germogliare gli alimenti più utilizzati in cucina

Le patate devono essere acquistate asciutte, senza macchie nere, conservate non in sacchetti di plastica ma in ceste di vimini in luoghi asciutti, privi di umidità e non esposti al sole.

Da non riporre assolutamente accanto a cipolle e banane in quanto potrebbero germogliare più rapidamente. Evitare di mettere le patate in frigo o nel freezer, la temperatura ideale deve essere tra i 7 e i 10 gradi.

Anche le cipolle devono essere conservare al buio, in posti non umidi, con le radici rivolte verso l’alto, un accorgimento che rallenta la germogliazione.

In cantina o in dispensa, con temperature non superiori ai 10 gradi, vanno conservate in ceste di vimini ricoperte con fogli di giornali evitando di sovrapporle fra di loro.

La cipolla una volta aperta può essere tagliata a pezzetti e conservata in frigorifero per 2 giorni oppure congelata.

L’utilizzo di sacchetti di carta è consigliato per la conservazione delle patate e delle cipolle in quanto riescono ad evitare la formazione di muffe e funghi.

Ottimi anche per la conservazione dell’aglio, anch’esso deve essere riposto in posti bui, al riparo dalla luce.

In una temperatura superiore ai 10 gradi l’aglio germoglierà dopo poco tempo.

Una volta aperto può essere sbucciato e conservato in un contenitore di alluminio con coperchio anche per una settimana. Altrimenti può essere congelato in sacchetti per alimenti.

Ecco spiegato i migliori modi per conservare e non far germogliare gli alimenti più utilizzati in cucina