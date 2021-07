Estate: tempo di viaggi, gite, week end fuori porta. Cosa accomuna tutti questi eventi? La valigia! Momento temuto dai più, la preparazione della valigia è sempre importante e richiede il più delle volte molto tempo.

Per ridurre al minimo il dispendio di tempo ed energie ecco i migliori metodi e trucchi per una valigia minimal ma di tendenza

Innanzitutto è importante pianificare ed organizzare. Come?

Rispondendo a queste semplici domande, che racchiudono i migliori metodi e trucchi per una valigia minimal ma di tendenza:

a) luogo e durata del viaggio;

b) clima e temperature;

c) tipo di viaggio e principali attività.

Non tutti i viaggi sono uguali e soprattutto non tutti i viaggiatori hanno le stesse esigenze.

Tracciare un’unica linea guida sarebbe inopportuno e fonte di errore.

Alcuni pilastri però sono fondamentali:

a) intimo: un cambio al giorno più un paio di emergenza;

b) scarpe: almeno due paia per evitare spiacevoli situazioni di disagio;

c) capispalla: almeno uno, per ogni evenienza.

Per gli abiti e i vestiti in generale la parola d’ordine deve essere la versatilità.

Prima di partire è bene provare tutti gli abiti e le combinazioni che si vogliono mettere in valigia.

Non solo per controllare il fitting ma soprattutto per verificare nuovi e sorprendenti abbinamenti.

La pianificazione degli outfit è essenziale per evitare dei pezzi di troppo che causano solo peso eccessivo.

Anche gli accessori devono essere provati ed abbinati, in modo da stravolgere i look già presenti nel bagaglio.

Come comportarsi con il beauty?

La regola non è univoca, ma è essenziale valutare la grandezza dei prodotti in base al tempo trascorso fuori casa.

Sicuramente un detergente viso, una crema, la protezione solare e il contorno occhi non devono mai mancare.

Ultimamente anche ai supermercati si trovano le travel size di quasi ogni prodotto, ideali in caso di week end.

Il trucco in più? Eliminare un pezzo, subito prima di chiudere la valigia. Less is more!