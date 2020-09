Non è necessario soffrire in silenzio o chiedere una prescrizione per problemi di ansia o depressione. La risposta è molto più semplice e naturale. Infatti, I migliori integratori per l’ansia non sono pillole: scopri il rimedio naturale contro l’ansia insieme a noi.

Secondo studi e esperti di salute, l’olio di lavanda aiuta a ridurre i sintomi di ansia e depressione. Come?

Un rimedio naturale

La lavanda è nota soprattutto per le sue qualità antistress (e per il suo buon odore). La pianta sarebbe infatti in grado di rallentare il battito cardiaco e abbassare la pressione sanguigna. Inoltre, secondo il parere di alcuni esperti, l’olio di lavanda sarebbe in grado di ridurre l’eccessiva attività dei neurotrasmettitori riducendo così la sovra stimolazione e l’iperattività della risposta nervosa e contribuendo a migliorare i sintomi dell’ansia.

I migliori integratori per l’ansia non sono pillole: scopri il rimedio naturale più venduto durante il lockdown.

Olio di lavanda: impennata per le vendite durante il lockdown.

Le vendite di olio di lavanda sono aumentate vertiginosamente nell’ultimo semestre. Il motivo? Sempre più persone hanno cercato sollievo dallo stress e dalla privazione del sonno causato dalla pandemia da Covid-19.

Castle Farm, il più grande produttore di lavanda del Regno Unito, ha confermato che le vendite sono quadruplicate durante la pandemia.

La lavanda oltre ad apportare i benefici appena descritti ha effetti antibatterici e antisettici?

La risposta è no. Si tratterebbe infatti di un’antica credenza popolare. Si racconta di come, quando ci fu la Grande Peste a Londra, i medici nascondessero la lavanda nella parte anteriore delle loro maschere facciali per aiutare a tenere lontano il fetore della peste. Da quel momento, la lavanda è stata elogiata per i suoi usi antibatterici e antisettici. In realtà, la pianta ha solo un buon odore.

